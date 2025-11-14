◇W杯欧州予選D組 フランス 4―0 ウクライナ（2025年11月13日 フランス・パリ）

フランスが8大会連続17度目の本大会出場を決めた。ホームでウクライナに4―0で快勝。4勝1分けの勝ち点13で1試合を残してD組1位が確定した。

ウクライナの堅守に前半こそ0―0で折り返したが、後半10分にFWエムバペが先制PK弾。同31分にFWオリーセが追加点を挙げると、終盤にエムバペが2点目を決めるなどシュート数25―1本と相手を圧倒した。

この日は2015年11月13日に発生し、130人が犠牲になったパリ同時多発テロ事件から10年の節目。エムバペは「そこにいられることをとても誇りに思うが、それは今夜、最も重要なことではなかった。重要だったのは追悼だった」と振り返った。デシャン監督も「重く意義深い状況の中、ここでの出場権獲得が目標だった」と神妙な様子。「状況を考えると、派手な祝賀をする場所ではなかった。我々はやるべきことをやった」と続けた。

【W杯出場を決めている国】

▼開催国＝米国、メキシコ、カナダ

▼アジア＝日本、イラン、ウズベキスタン、韓国、ヨルダン、オーストラリア、カタール、サウジアラビア

▼オセアニア＝ニュージーランド

▼南米＝アルゼンチン、ブラジル、エクアドル、ウルグアイ、コロンビア、パラグアイ

▼アフリカ＝モロッコ、チュニジア、エジプト、アルジェリア、ガーナ、カボベルデ、南アフリカ、コートジボワール、セネガル

▼欧州＝イングランド、フランス