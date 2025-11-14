親が子どもや孫のために名義で作った預金口座。「生前贈与」のつもりが、税務調査で「名義預金」と判定され、相続財産に含まれてしまうケースは少なくありません。通帳や印鑑を親が管理していた、子どもが口座の存在を知らなかったなど、贈与の実態がなければ相続税の対象になります。 今回は、母の遺品から姉妹名義の通帳を見つけた家族の事例から、名義預金の落とし穴と正しい対策をCFPの松田聡子氏が解説します。

母が遺してくれた「私たちのお金」

中村和子さん（仮名、享年82歳）が亡くなったのは、初夏の暑さが増してきた6月のことでした。

5年前に夫を亡くして以来、独身の長女・直子さん（58歳）と二人暮らし。結婚して同じ市内に住む次女の美香さん（55歳）も頻繁に実家に顔を出す、仲のいい家族でした。

中村家は代々の資産家で、和子さんの夫・一郎さんは生前に会社勤めのかたわらで複数のアパートやマンションを所有し、手堅く資産を守っていました。一郎さんの死後は、和子さんがその資産を管理。そして今回、和子さんの相続に際しては、顧問税理士に依頼して相続税の申告を適正に行いました。

ところが、申告から2ヵ月後、直子さんは和子さんの部屋のタンスの奥から、見覚えのある銀行の封筒を見つけました。中には通帳が2冊。一冊は直子さん、もう一冊は美香さんの名義になっています。

直子さんが記帳に行くと、自分名義の口座には1,500万円、美香さん名義の口座にも同額の1,500万円が入っていました。どちらも10年以上前から毎年100万円ずつ入金されており、一度も出金されていません。

「お母さんが、私たちのために貯めてくれていたのね」

直子さんは美香さんにこの事実を伝え、二人は母の思いやりに涙しました。

税理士に伝えるべきかという会話も出ましたが、「相続の手続きも終わっているし、自分たちの名義で母の生前に振り込まれていたお金。生前贈与扱いだろう」と税理士に知らせることなく、それぞれ通帳を持ち帰りました。

ところが、このお金が後々思わぬ事態を招くことになったのです。

税務調査の実施で明るみに出た事実

それから1年半が経った秋のある日、直子さんに税理士から1本の電話がかかってきました。

「中村さん、税務署から連絡があり、相続税について調査が入ることになりました」

税務調査で問題になったのは、母が残してくれた、あのときの姉妹名義の口座でした。通帳と印鑑は母が管理していたこと、姉妹は口座の存在を知らなかったこと、口座開設以来一度も出金していないこと――。これらのことから、調査官は二人の預金を「名義預金」と判断したのです。

調査後、税理士は申し訳なさそうに説明しました。

「あの口座のお金は、実質的にはお母様の財産だったと判断されました。相続財産に含めて、修正申告が必要になります」

「でも、母が私たちのために作ってくれた口座なんですよ？ 毎年100万円ずつの振り込みだったし、生前贈与にならないんですか」

直子さんが訴えましたが、税理士は首を横に振りました。母からの気持ちだと受け取ったお金が、税務上は「申告漏れ」になってしまうという事実。結果として、相続税を追加で支払い、加算税までかかることに。後々課された金額は数百万円に上りました。

二人は、自分たちが何も知らなかったことを後悔するしかありませんでした。

「名義預金」という落とし穴-なぜ姉妹の判断は誤りだったのか

中村姉妹のケースは、「名義預金」をめぐる典型的なトラブル事例です。善意から生まれた判断が、結果的に大きな税務リスクを招いてしまいました。

名義預金とは、預金口座の名義人と実質的な所有者が異なる預金のことです。たとえ子どもや孫の名義であっても、以下の条件に該当する場合、税務上は被相続人の財産とみなされます。

・資金の出所が被相続人である

・通帳や印鑑を被相続人が管理していた

・名義人が預金の存在を知らなかった、または自由に使えなかった

・名義人が実際に生活費として使用した形跡がない

中村姉妹の場合、母の和子さんが自分の資金で入金し、通帳も和子さんが保管していました。姉妹は母の死後に初めて通帳の存在を知ったのです。これは典型的な名義預金の条件を満たしています。

相続税の調査では、被相続人だけでなく、相続人の預金口座も調査対象になります。税務署は金融機関に対して過去10年分の入出金履歴を照会する権限を持っています。

中村姉妹のケースでは、以下の点が疑義を招きました。

・母親の口座から多額の出金があるのに、使途が不明

・姉妹名義の口座に定期的に入金されているのに、相続財産として申告されていない

・姉妹の収入では説明できない金額

・母親と同じ銀行・同じ支店で口座が開設されている

・口座開設時の印鑑が母親の印鑑と同一

中村姉妹は預金を母からもらったと主張していました。しかし、贈与が成立するためには、以下の要件が必要です。

1. 贈与者（母親）の「あげる」という意思表示

2. 受贈者（子ども）の「もらう」という意思表示

3. 財産の管理権が実際に受贈者に移っていること

中村姉妹の場合、和子さんは通帳を渡さず自分で管理していました。姉妹も口座の存在を知りませんでした。つまり、双方の意思表示がなく、管理権も移転していないため、贈与は成立していなかったのです。

名義預金が発覚すると、修正申告による追加の相続税に加えて、過少申告加算税（追加本税の10~15%）と延滞税が課されます。ただし、税務調査の通知を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税は免除されます。

中村姉妹も、通帳を発見した時点で税理士に相談していれば、加算税を避けることができたのです。

名義預金を防ぐために―正しい生前対策とは

中村家では亡き和子さんが生前に正しく贈与を行っていれば、このような問題は起きませんでした。有効な生前贈与のポイントは以下のとおりです。

1. 贈与契約書を作成する

口頭ではなく、書面で「いつ、誰が、誰に、いくら贈与する」ことを明記します。双方が署名・捺印し、日付を入れましょう。



2. 受贈者が自分で管理する

通帳・印鑑・キャッシュカードはすべて受贈者が保管します。被相続人が管理していては贈与になりません。



3. 受贈者自身の口座に振り込む

受贈者が普段使っている銀行の、自分で開設した口座に振り込みます。贈与者が開設した口座への入金は名義預金とみなされやすくなります。



4. 受贈者が実際に使う

贈与されたお金は、受贈者が自由に使えることが重要です。「将来のため」とまったく使わないでいると、実質的な管理権が移転していないと判断される可能性があります。



5. 110万円を超えたら贈与税を申告する

年間110万円の基礎控除を超える贈与を受けた場合は、必ず贈与税の申告をしましょう。「申告した記録」が、贈与が成立していた証拠になります。

もし相続後に名義預金を発見した場合は、必ず税理士に報告しましょう。また、相続税の申告を税理士に依頼する際は、「家族名義の口座がないか」を必ず確認してもらいましょう。

中村姉妹のように、「母の思いやり」を大切にしたいという気持ちは誰にでもあります。しかし、その思いを本当に活かすためには、正しい手続きが不可欠です。「隠す」のではなく「正しく対策する」ことが、本当に家族の財産を守る唯一の方法なのです。

松田聡子

CFP®