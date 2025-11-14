三重県内でもクマの出没が相次いでいることを受け、三重県はクマの出没情報を確認できるアプリの運用を13日から始めました。

三重県によりますと、今年4月以降、11月12日までに県内でツキノワグマの出没が69件確認されていて、統計をとり始めた2006年度以降では過去最多だった昨年度の162件に次ぐ多さとなっています。

こうした状況を受け、三重県は外出先などでクマの出没情報を確認できるアプリの運用を13日から始めました。

アプリは伊勢市の会社が開発したもので、三重県全域で確認されたクマの出没情報が地図上に表示されます。

また、過去にクマが出没した場所に近づくと、警戒を促す音が鳴るということです。

13日の会見で三重県の一見勝之知事は、全国でクマの出没が相次いでいることを受けてクマ対策を強化していく考えを示し「住む場所の近くに山がという方もいます。心配している方もいると思うので、そういった方に少しでも安心をしてもらうためにアプリをつくった」と述べました。

三重県によりますと、アプリに表示されるクマの出没情報は現在、今年4月以降のものとなっていますが、来週には去年11月以降の出没情報を追加するなど随時更新を行うということです。