こんにちは、ガクミカ取材班の学生記者で九州大学4年の「まい」です！

「やりたいことって何だろう」「軸ってこれでいいのかな」。就活中にふと、不安に思うことがあるのでは？ 自分の本音を見つけるって難しいですよね。そんな時、あなたのガクチカを振り返ると自分のキャリアに対する価値観が見えてくるかもしれません！

「あなたのガクチカ、何ですか？」の第4弾は、中米カリブ海の島国であるドミニカ共和国でのJICA（独立行政法人 国際協力機構）の学生インターンに参加した九州大学共創学部2年の鈴木歩理さんを紹介しましょう。

JICAはODA（政府開発援助）の中で2国間援助の中核を担う機関です。九州大学にはドミニカ共和国へ学生を派遣するプログラムがあり、現地の日系人との交流や教育、広報活動などに携わりながら、JICAの国際協力事業に関わることができます。

鈴木さんは中学生の時から興味を持っていたそうです。「JICAインターンに参加した学生は何か違う」という先生の言葉で行くことを決めました。インターンは約6週間のホームステイです。

ドミニカ共和国には1950年代後半、日本政府が主導した農業移民計画により、多くの日本人が移住しました。ところが、提示された条件とは異なる厳しい待遇を受け、過酷な生活を送ったそうです。

そうした暗い過去について、日本人なのに知らなかった…。鈴木さんはショックを受けつつも、日系ドミニカ人への関心を高めました。

2026年で移住70周年を迎えます。今も多くの日系人が住んでいますが、世代交代で日本とのつながりが薄れつつある中、鈴木さんは日系人の歴史や国外での日本人の活動を学ぶことを目標に挑みました。

平日はJICAによる日本語教育の授業を担当したり、広報をしたりと幅広く活動します。JICAの現地スタッフからサポートを受けながら、実際に広報物を作成したり、授業の内容を考えたりと、主体的に関わっていきました。

週末にはイベントで住民の方々と交流したり、小旅行に出かけたりと、充実した日々だったとか。以前は世界のどこにあるのかも知らなかったドミニカ共和国ですが、今では一番好きな国になったそうです。

特に印象に残ったのが、週末に参加した盆踊り。ダンスが大好きな国民性で、いつでもどこでも踊り始めます。しかも、日本の盆踊りを融合させた新しい「Merengue BONBON」もあるのです。

元々ダンスが好きだった鈴木さんは熱中し「踊りを通して言語の壁を超え、いろんな人とつながることができました」と目を輝かせて語ってくれました。

現地の人から「あなたの笑顔で明るい気持ちになった」と声をかけられ、言葉が通じなくても思いは伝わるんだという実感と、「笑顔」という自身の強みに気付かされたそうです。

鈴木さんにとってドミニカ共和国の魅力は、とにかく人が温かくアットホームなこと。誰もがあいさつを交わし、常におしゃべりしている。現代の日本では少し薄れてしまったかもしれない、人と人との濃密な触れ合いに引かれたそうです。

初めての土地での不安も、現地の人の温かさですぐに消え、自分からもどんどん輪に入っていった鈴木さん。仲良くなった日系ドミニカ人の友人とは将来設計について熱く語り合い、彼女の志にも刺激を受けました。

インターンを通して多様な人々と関わり、言葉の壁を越えて分かり合えた体験、そして両国の「架け橋」になれたこと。それらが鈴木さんに新しい価値観と大きな自信をもたらしました。

帰国後は、授業への姿勢が積極的になっただけでなく「次に行く人にはゼロからではなくイチからスタートしてほしい」と、後輩たちに体験を伝えることにも力を入れています。

将来の選択肢も広がりました。「日本中の盆踊りを踊り尽くしたい」「スペイン語を習得してドミニカ共和国に帰りたい」と夢は膨らむばかり。来春からは休学し、やりたいことに全力で挑戦するそうです。

将来は、多様な経験が積める企業に興味があるとのこと。「好奇心を持ってチャレンジする姿勢」という強みを見つけ、彼女らしいキャリアを描いていく姿が楽しみです♪

取材中、鈴木さんから伝わる熱量に私自身、とてもワクワクさせられました！ 外の世界へ一歩踏み出すと、机の上では得られない体験が待っています。逆境を乗り越える瞬間にこそ「自分らしさ」が表れるのかもしれません。

今回の記事が、皆さんも自分の枠をはみ出す活動にチャレンジし、自身の強みやキャリアを考えるきっかけになれば、うれしいです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました！



