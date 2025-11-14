±àÅÄ¸¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç³«¸ý°ìÈÖ¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¡©¡×¤ÈÁ°²ó¡Èº¨¤ßÀá¡É¥ª¡¼¥é¥¹Èá·à¤Î½Ö´Ö¤Ë¡ÖÈá¤·¤½¤¦¤Ê¸¡×¡ÖÉÂ¤ß¾å¤¬¤ê¤Ê¤Î¤Ë£÷¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÉÔ±¿¡£¤³¤ì¤ÏºÇÂçµé¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¡©¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢11·î13Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦±àÅÄ¸¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬¡¢¥È¥Ã¥×ÌÜ¤Ç·Þ¤¨¤¿¥ª¡¼¥é¥¹¤Ë¡¢¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦Âé¸ïÂç¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤ËÇÜËþ¥Ä¥â¤òµÊ¤·¡¢¤ï¤º¤«700ÅÀº¹¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤Èá¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤¬¥«¥á¥é¤Ç¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²¶¤Î¥È¥Ã¥×¤¬¡ÄÇÜËþ¤ò¥Ä¥â¤é¤ìµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿±àÅÄ¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¡©¡×´é
¡¡ÀèÆü¡¢±àÅÄ¤Ï°ßÄ²¤Î°ÛÊÑ¤«¤é¶ÛµÞÆþ±¡¡£¤Ê¤ó¤È¤«ÂÎÄ´¤òÌá¤·¡¢ÉÂ¤ß¾å¤¬¤ê¤Î°ìÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç½øÈ×¤«¤é³Î¼Â¤Ë²ÃÅÀ¡£2ÃåÌÜ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿Æî2¶É¤Ë¤Ï¡¢¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦Ê¿ÏÂ¡¦ÀÖ¡¦¥É¥é2¤ÎÄ·Ëþ¡¢1Ëü2000ÅÀ¤ò¥¢¥¬¤Ã¤Æ¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯¤Î¤¦¤Þ¤µ¤Ê¤é¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î±àÅÄ¡£¥ª¡¼¥é¥¹¤Ç¤Ï2ÃåÌÜ¤«¤éÄÉ¤Ã¤Æ¤¯¤ëTEAMÍëÅÅ¡¦ËÜÅÄÊþ¹¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤È¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤¬¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ¨¤²ÀÚ¤ê¤ò¤Ï¤«¤ë±àÅÄ¤Ï¶åËü¡¢ËÌ¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÌÄ¤¤¤Æ6½äÌÜ¤Çº®°ì¿§¤Î¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡£»³¤Ë3Ëç»Ä¤ë°ì¡¦»ÍËüÂÔ¤Á¤Ç¡¢¾¡Íø¤Î½Ö´Ö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤³¤³¤Ë3ÃåÌÜ¤À¤Ã¤¿Âé¸ï¤¬¶¯½±¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¡£9½äÌÜ¡¢ÀÖ2Ëç¤Ë¥É¥é2Ëç¤Ê¤¬¤é¡¢Â¾¤ËÌò¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡¢4¡¦7ÅûÂÔ¤Á¤Ç¥ê¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿¡£¥Ä¥â¤Ã¤ÆÄ·Ëþ¤Ê¤é2ÃåÉâ¾å¡¢°ìÈ¯¤ËÎ¢¥É¥é1Ëç¤ÇÇÜËþ¤Ê¤éµÕÅ¾¥È¥Ã¥×¤À¡£
¡¡±àÅÄ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢Âé¸ï¤È¤Ï1Ëü9300ÅÀº¹¡£¤â¤Á¤í¤óÄ·Ëþ¥Ä¥â¤Þ¤Ç¤Ê¤éÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬Âé¸ï¤Ï¡¢°ìÈ¯¤Ç4Åû¤ò°ú¤Åö¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÎ¢¥É¥é¤ò¾è¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤âÀ®¸ù¡£¥ê¡¼¥Á¡¦°ìÈ¯¡¦¥Ä¥â¡¦ÀÖ2¡¦¥É¥é2¡¦Î¢¥É¥é¤Î8ËÝ¤ÇÇÜËþ¡¢1Ëü6000ÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¢¥¬¥ê¤ò²£ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿±àÅÄ¤Ï¡¢°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÉ½¾ð¤¬¶¯Ä¥¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¡©¡×¤Ê´é¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢ÁÛÁü¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÜÅö¤Ëµ¯¤³¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇÜËþ¥Ä¥â¤Ç¤Þ¤¯¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Èá·à¤Ë¡¢ÀÚ¤Ê¤²¤ÊÉ½¾ð¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢2Ãå¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ê¤¬¤é¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿±àÅÄ¤Ï¡¢³«¸ý°ìÈÖ¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¡©¡×¡£·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤Å¸³«¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ê¤É¤Î¸ýÊÊ¤Ç¡¢CM½Ð±é»þ¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÌ¾Ê¸¶ç¤À¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤Û¤É¤·¤Ã¤¯¤êÍè¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¤Ê¤¤¡£¡Ö°ìÈ¯¤Ç¥Ä¥â¤Ã¤Æ¤µ¤¢¡¢Î¢¤¬¾è¤Ã¤Æ¤µ¤¢¡¢¤½¤ì¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯ÇÜËþ¤¸¤ã¤ó¡£°Å¹ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢Î¢¾è¤ê¤Å¤é¤¤¤Ã¤¹¤è¡£¥Þ¥¸¤Ç°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÁá¸ý¤Ç¤Þ¤¯¤·¤¿¤Æ¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö´°Á´¤Ë¥Ç¥¸¥ã¥ô¤¬¤¢¤ë¡£M¥ê¡¼¥°¤ÇÌ¾¶É¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤â¤Î¤Î°ì¤Ä¡£¤½¤Î»þ¤âËÍ¤Ï¥È¥Ã¥×ÌÜ¤Ç¡¢»Ò¤Î¥ê¡¼¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¤«¤é¡Ø´èÄ¥¤ì¡ª¥Ä¥â¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡ª¡Ù¤È¡£¤½¤ì¤¬°ìÈ¯¥Ä¥â¤Ã¤ÆÎ¢¤¬¾è¤Ã¤ÆÇÜËþ¡£¥Ï¥Êº¹¤«¤ï¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ò¶áÆ£À¿°ì¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢M¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¾¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç³èÌö¤·¤¿¡¢¶áÆ£À¿°ì¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤ÎÌ¾¶É¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎµÕÅ¾¤òµÊ¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤È¡¢¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈá¤·¤½¤¦¤Ê¸¡×¡ÖÉÂ¤ß¾å¤¬¤ê¤Ê¤Î¤Ë£÷¡×¡ÖÅÁÀâ¤Î¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤ó¥ª¥Ö¥¶¥¤¥ä¡¼¡×¤È¡¢Æ±¾ð¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë