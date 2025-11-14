夜遅くから飲み始めるのはNG！肝臓に優しいベストな「飲み始め時間」とは！？【肝臓の話】

飲み始めるのは19時がベスト！

肝臓は様々な仕事を担っており、人が寝ている間も働き続けています。少しでもその仕事を減らし、肝臓への負担を軽減するためにも、お酒を飲む時間には気を配りたいところです。

肝臓が分解できるアルコールは、体重１キロあたり１時間で0.1グラムと言われています。

たとえば体重60キロの人が19時に500ミリリットルのビールを飲み始め、19時半に飲み終わったとします。アルコールの処理にかかる時間は約3時間20分なので、23時ごろにはアルコールがすべて処理されています。これなら酔いが覚めた状態でベッドに入れるでしょう。

それでは飲む時間がもっと遅くなると、どうなるでしょうか。同じく500ミリリットルのビールを23時から飲み始め、23時半に飲み終わったとします。その場合、アルコールを処理し切るのは27時ごろです。お酒が抜けていない状態で休んでも、十分な休息は得られないでしょう。

お酒は19時ごろから飲み始め、遅くても21時ごろには飲み終わるのがベストです。また、早い時間から飲み始めたからといって、大量に飲むのは絶対にやめましょう。

それだとアルコールの処理にかかる時間が増えて、結局肝臓に負担がかかってしまいます。19～21時を目安に、１杯ひっかけるくらいがオススメです。

早めに飲んで肝臓への負担を減らす

早い時間に飲み始めれば肝臓への負担を減らせる。だからといって大量に飲むのはNG。ビールなら中ジョッキ2杯、日本酒なら2合など、体に良いとされるアルコール量を守ろう。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 肝臓の話』監修：栗原毅

『肝臓の話』はこんな人におすすめ！

・健康的なお酒の飲み方を知りたい！

・アルコールの正しい知識を知りたい！

・家族のお酒の飲み方が問題ないか気になる！

・お酒を飲みながらダイエットしたい！

以上の方には「図解 肝臓の話」は大変おすすめな本です。

みんな大好きなお酒。

しかし、あなたはお酒の『正しい飲み方』をしっかりとわかっていますか？

本書では、そんなお酒を考える上でも最も大切な臓器である『肝臓』の働きから、必ず役立つ『最強の飲み方』まで、すぐに使える実用的な情報を「お酒好き肝臓専門医」としてお酒の著書多数の栗原毅先生が幅広く紹介します。

『休肝日は不要！』お酒にまつわる10個の新常識！

最新の研究で判明してきた〝目から鱗〟のお酒の新事実がたくさんあります。

例えば、驚きなのが、

「休肝日は不要！」というもの。

先生によれば、「1日単位でアルコール量を決めるのではなく、1週間単位でアルコールの摂取量を管理するのが理想」だといいます。

確かに休肝日の翌日に我慢した反動でたくさん飲んでしまったらまったく意味がありません。そのため、1週間単位でアルコールの摂取量を管理するのが合理的だということです。

その他にも、

「お酒を飲む人のほうが長生き!?」

「『お酒は太る』はウソ？」など、

気になる内容がもりだくさん！

全く知らなかった10個のお酒新常識で、あなたのお酒ライフが健康的なものになること間違いなしです。

お酒好きが絶対知っておくべき知識を完全網羅

「健康と肝臓にいいお酒ってどう選ぶの？」

「効果的なお酒の飲み方ってあるの？」

「太らないおつまみでオススメは？」・・・・。

お酒好きの知りたいことは尽きません。

本書は自身もお酒大好きの栗原医師がお酒好きの必須知識を伝授します。

「ヤバい缶チューハイの見分け方」

「飲み始めるのにベストな時間は〇時！」

「お酒とダイエットを両立させる最強ワザ」

などなど、今すぐにでも読みたくなる内容満載です。

シリーズ累計300万部は伊達じゃない！豊富に使われた図解の圧倒的わかりやすさ

「図解 肝臓の話」と銘打っているだけあって、図解がふんだんに使われています。

右ページに文章、左ページに図解で解説という形で全頁が構成。

さくっと読めてしまうのに、しっかりとした専門家の知識を身につけることができるのが最大の魅力です！

この「眠れなくなるほど面白い図解シリーズ」は300万部を突破している大ヒットシリーズです。

お酒好きの免罪符にこの一冊！

新型コロナウィルスの影響で「おうち飲み」を楽しんでいる方が増えていると思います。

様々な種類のお酒を、時間の制限なく楽しめるのは魅力的ですが、中には思ったよりも深酒をしてしまい体調を崩す人も。

また、運動不足な上に酒量が増加したことにより、太ってしまったり、様々な健康数値に悪影響が出てしまったりする人が増えています。

この一冊を読めば、明日からのお酒との付き合い方が、変わる！

お酒好きの免罪符に、

ぜひ『眠れなくなるほど面白い 肝臓の話』をご一読ください！