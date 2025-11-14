テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１４日、ドジャース・大谷翔平投手が全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）会員の投票による今季のナ・リーグ最優秀選手（ＭＶＰ）に満票で選出されたことを速報した。

エンゼルス時代を含めて、２３年から３年連続４度目の受賞にスタジオでは、金曜コメンテーターで司会を務める羽鳥慎一アナウンサーが「すばらしい」と絶賛。タレントの長嶋一茂、コメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏ら出演者がそろって拍手でたたえた。

発表したＭＬＢネットワークの番組で受賞の発表は、元ヤンキースの選手で２０１１年から１５年までドジャースで監督を務めたドン・マッティングリー氏が務めた。

スタジオには元メジャーリーガーの斎藤隆氏が出演。玉川氏は、元ドジャース監督がプレゼンターを務めたことで大谷のＭＶＰ受賞を「あれで何となくわかるんですかね」と斎藤氏に尋ねた。

これに斎藤氏は、マッティングリー氏がヤンキース、ドジャース両チームの立場にあることを明かした上で「多少、実はあるんじゃないかと言われているんです」と明かした。

ここで司会を務める羽鳥慎一アナウンサーは、昨年のＭＶＰ発表がドジャースのカーショー投手で大谷が受賞したことを引き合いに出し今年も「元ドジャース監督…大谷さんじゃん」と指摘した。玉川氏は「あれで、多少もうわかっちゃう感はあるんですか？もしかして」と斎藤氏に繰り返し聞くと「多少、あると言われていますね」と返し「いいところ玉川さん、見られてますね」と斎藤氏は笑顔で答えていた。