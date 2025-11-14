µð¿Í¡¦Ä¹Åè¤µ¤ó¤ËÀµºÂ¤µ¤»¤é¤ì¿©¤é¤Ã¤¿Àâ¶µ¢ª¡Ö¤ª¡Á¤¤¡¢²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡¢¤ª¤Þ¤¨¤é¡×É÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤ËÇï»ÒÈ´¤±¤·¤¿¾®Ëó¤µ¤ó
¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ÎÀìÂ°¹Êó¤òÄ¹¤¯Ì³¤á¤¿¾®Ëó¿Ê¤µ¤ó¡Ê£·£´¡Ë¤Ï¹Åç¡¢µð¿Í¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ê¤É¤Ç£±£³Ç¯¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£Ä¹Åè´ÆÆÄ¤ÎÂè°ì¼¡À¯¸¢»þÂå¤ËÀÁ¤ï¤ì¤Æ¹Åç¤«¤éµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢µ®½Å¤ÊÃæ·Ñ¤®º¸ÏÓ¤È¤·¤Æ£±£¹£·£·Ç¯¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ»Å¤¨¤¿Åö»þ¤ÎÄ¹Åè´ÆÆÄ¤Ï£´£°ÂåÁ°È¾¡¢¸½Ìò¤ò¼¤á¤Æ¤Þ¤ÀÀõ¤¯·ì¤Îµ¤¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤Åêµå¤ò¤·¤¿»î¹ç¸å¡¢´ÆÆÄ¼¼¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¾®Ëó¤µ¤ó¤é¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡£
¡¡¡Ö¤¹¤´¤¤·ã¤·¤«¤Ã¤¿¡£·ìµ¤À¹¤ó¤Ê¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¡¡¾®Ëó¤µ¤ó¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¡×¤È¡ÖÁª¼ê¡×¤Î´ÖÊÁ¤À¤Ã¤¿Âè°ì¼¡À¯¸¢»þÂå¤ÎÄ¹Åè¤µ¤ó¤ò¤½¤¦²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï£±£¹£·£´Ç¯¤Ë£³£¸ºÐ¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢Íâ¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹Åç¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿¾®Ëó¤µ¤ó¤¬£±·³¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Åö»þ¤Ï£´£°ÂåÁ°È¾¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥êÂÎ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¸å³Ú±à¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆþ¤ê¤Ï°ìÈÖ¾è¤ê¡£Ê¬¸ü¤¤¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤òÃå¤Æ¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ëÄ¹Åè´ÆÆÄ¤Î»Ñ¤Ï¾®Ëó¤µ¤ó¤Î°õ¾Ý¤Ë¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ã¤·¤µ¤Ï¡¢Åê¼ê¤¬½Ð¤¹»Íµå¡¢ÂÇ¼Ô¤Î¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½Ð¤·¤¿¤é¡¢¡È¤Ê¤ó¤Ç¾¡Éé¤·¤Í¤¨¤ó¤À¡ª¡É¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¸«Æ¨¤¹¤È¡¢¡È¤Ê¤ó¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡ª¡É¤Ã¤Æ¡£ÂÇ¤¿¤ì¤ëÊ¬¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë²¿¤Ë¤â¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤È¸«Æ¨¤·»°¿¶¤¬·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¾¡Éé¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¥À¥á¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¡¡½Ð¤ëÅê¼ê¡¢½Ð¤ëÅê¼ê¤¬»Íµå¤òÏ¢È¯¤·¤ÆÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦°½Û´Ä¤Ë´Ù¤Ã¤¿»î¹ç¸å¡¢´ÆÆÄ¼¼¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿Ï¢Ãæ¡¢À¾ËÜ¡ÊÀ»¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Äê²¬¡ÊÀµÆó¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ê¤È´ÆÆÄ¼¼¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î¾å¤ËÀµºÂ¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¡£Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤Î¿ù²¼¡ÊÌÐ¡Ë¤µ¤ó¤â°ì½ï¤ËÀµºÂ¤À¤è¡£¡È²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡ª¡É¤Ã¤Æ¡£¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤®¤Ê¤¬¤éÅÜ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ÷Ï¤¤Ë¥Ñ¡¼¥Ã¤È¹Ô¤Ã¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤»¤Ã¤«¤Á¤ÊÄ¹Åè´ÆÆÄ¤ÏÄ¹É÷Ï¤¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£Ã¦¤®¤Ê¤¬¤éÅÜ¤ê¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¡¢É÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¤ÈÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤â¤ªÅò¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤êÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤ï¤º¤«¤Ê»þ´Ö¤Çµ¤»ý¤Á¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÉ÷Ï¤¤«¤éÌá¤Ã¤ÆÍè¤ë¤È¡¢¡È¤ª¡Á¤¤¡¢²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡¢¤ª¤Þ¤¨¤é¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡£Áá¤¯Áá¤¯¡¢ÂÎ¤¬Îä¤¨¤ë¤«¤é¡¢Áá¤¯É÷Ï¤¤ËÆþ¤ì¡É¤Ã¤Æ¡£¤³¤Ã¤Á¤Ï¥¨¡¼¥Ã¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡£¤µ¤Ã¤ÅÜ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ËºÂ¤ì¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ã¤Æ¡£ÀµºÂ¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤é¤½¤ì¤À¤«¤é¡×
¡¡Åö»þ¤Ï´ÆÆÄ¤Î¤±¤ó¤Þ¤¯¤Ë¥¿¥¸¥¿¥¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï²û¤«¤·¤¤»×¤¤½Ð¤À¡£¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È頰¤ò´Ë¤á¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤ÎÄ¾´¶¤Î¶¯¤µ¡¢ÆÉ¤ß¤Î±Ô¤µ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ½¸À¤¬¤è¤¯Åö¤¿¤Ã¤¿¡£¼éÈ÷¤Î»þ¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¤³¤ì¤Ï¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë½Ð¤·¤Æ¼¡¤ËÂÇ¤¿¤ì¤ë¤¾¡É¤È¤«¡È¤³¤ì¤ÏÂÇ¤¿¤ì¤ë¤Ê¡É¡¢¡È¤è¡Á¤·¡¢¤³¤³¤ÏÂç¾æÉ×¤À¡É¤È¤«¥Ö¥Ä¥Ö¥Ä¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤³¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤éÍÞ¤¨¤¿¤ê¡¢´ÆÆÄ¤¬¸À¤¦ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡·ìµ¤À¹¤ó¤Ç·ã¤·¤«¤Ã¤¿»þÂå¤ò¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤ÆÂèÆó¼¡À¯¸¢»þÂå¤ÎÄ¹Åè´ÆÆÄ¤ÎÀìÂ°¹Êó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤Ë´¶³´¤ò³Ð¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö½é¤á¤Æ¤Î»î¹ç¤Î»þ¤Ë´ÆÆÄ¤¬¤È¤Æ¤âÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¶Ã¤¤¤¿¡£¤è¤¯ÅÜ¤é¤ì¤¿¤·°ìÈÖ·ã¤·¤¤»þ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×
¡¡£±£³Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµð¿Í´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï£µ£·ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¼ãÎÓ¤ß¤É¤ê¡Ë
¡¡¾®Ëó¿Ê¡Ê¤ª¤Þ¤¿¡¦¤¹¤¹¤à¡Ë£±£¹£µ£±Ç¯£¸·î£±£¸ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Æ£Âô¾¦¡Ê¸½Æ£ÂôæÆÎÍ¡Ë¤«¤éÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¡¢Âç¾¼ÏÂÀ½»æÉÙ»Î¤ò·Ð¤Æ£·£²Ç¯ÅÙ¤Î¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¤Ç¹Åç¤ËÆþÃÄ¡£µð¿Í¤Çµ®½Å¤Êº¸¤ÎÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£¥í¥Ã¥Æ»þÂå¤Ë½é´°Åê½é´°Éõ¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¸½ÌòºÇ½ªÇ¯¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤ËºßÀÒ¡£¥×¥íÄÌ»»£±£³Ç¯¤Ç£±£·£´»î¹ç¤ËÅÐÈÄ£±£¶¾¡£±£¸ÇÔ£²¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£·£³¡£°úÂà¸å¤Ï¥í¥Ã¥Æ¡¢µð¿Í¤ÎÂÇ·âÅê¼ê¤ò·Ð¤Æ¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº´ÆÆÄ¤ÎÀìÂ°¹Êó¡¢½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄÉÕ¤ÁíÌ³Éô¼çÇ¤¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¡£