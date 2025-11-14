日本ハム・宮西尚生投手（４０）が海外ＦＡ権を行使せず、チームに残留することを７日に表明した。今季通算９００試合登板を達成したレジェンドは、ＣＳでは出場選手登録を外れて投手陣の精神的な支えとして帯同。そこで再確認したものがあった。

◇ ◇

後輩たちと同じように練習で汗を流す。ただ、試合に出ることはない。激闘となったＣＳ。百戦錬磨の経験を生かした助言を送り続け、宮西は投手陣を支えた。

９年前の日本一を知るチームでは数少ない存在。新庄監督から求められた役割を果たす中で、感じたことがあった。「熱い戦いをしている中で、やっぱり自分が投げたいと思う気持ちがまだあった。悔しいというか、そんな感じにならへんかなと思ったけど『あ、まだ闘争心あるわ』って再確認できた」。ソフトバンクとのファイナルＳの最終盤。自分でも意外そうに心境を明かしていた。

出場選手登録を外れた時点で、一度は選手のスイッチを切ったはずだった。それがつながっていた。力投する後輩の姿に、心が燃えた。「裏方さんの感じで、何も感じひんのやろうなと思ってたら『あれ？うらやましい！投げてぇ！めっちゃいいやん、こんなところで投げられて！』って。やっぱりまだ闘争心の火が消えてないよな」と、改めて勝負師としての自分を実感していた。

新たな発見もあった。ＣＳファーストＳ第１戦では、指揮官に継投の起用を任された。投手陣の状態把握のため、目配りとコミュニケーションはより密に。選手の表情からも「意外と漏れてるんやな。自分も漏れてたんかな」と、感情、状態が透けてみえた。さらに首脳陣とのやり取りを重ねたことで「ボス（新庄監督）の継投とかリリーフに対する考え方がすごく理解できた」という。

一旦、選手の立場を離れたからこそ増えた引き出し。「こういうことを期待しているとか、求めているとか。ここでこういうことをしてほしいとか。選手やったら、そういう話は絶対できない。リリーフはすっきりした状態でマウンドに上がりたい。そのすっきりできない状況を解消できる」。首脳陣の考えを仲間に伝えるだけでなく、今後の自身の登板時にも生かせるものだった。

今季は３１試合登板で、１勝１敗１２ホールド、防御率３・２０。チームには、まだまだ選手としての力を必要とされた。ＣＳでの初めての経験が来季につながるように「そうなればエエかな」とほほ笑んでいたレジェンド。４１歳の来季も、また新たな境地を見せてくれるに違いない。（デイリースポーツ・藤田 昌央）

◆宮西 尚生（みやにし・なおき）１９８５年６月２日生まれ、４０歳。兵庫県出身。１８０センチ、８１キロ。左投げ左打ち。投手。市尼崎から関学大を経て、２００７年度大学生・社会人ドラフト３巡目で日本ハム入団。０８年３月２５日・西武戦でプロ初登板。１６、１８〜１９年に最優秀中継ぎ投手。通算４２４ホールドはＮＰＢ最多。１７年ＷＢＣ日本代表。