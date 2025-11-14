政府税制調査会（首相の諮問機関）は１３日、専門家会合を開き、物価に連動した基礎控除の見直しについて議論した。

高市首相は物価高に合わせて控除を引き上げる方針を掲げており、見直しの頻度や、参考にする指標が焦点となる。政府税調の指摘も踏まえ、与党の税制調査会は年末までに制度設計を行う方針だ。

所得税は、基礎控除や給与所得控除などを差し引いた後に、所得に応じた税率（５〜４５％）がかけられ、納税額が決まる。デフレが続いていた日本では基礎控除は１９９５年から据え置かれていたが、近年の物価上昇を受けて今年から引き上げた。

具体的には基礎控除を最高４８万円から５８万円に、給与所得控除の最低保障額は５５万円から６５万円に引き上げた。低・中所得者にはさらに控除額を上乗せし、所得税が課され始める「年収の壁」は１０３万円から１６０万円に引き上げられた。

ただ、物価の影響を反映した実質賃金はマイナスが続いており、自民党と日本維新の会の連立合意書では、インフレ（物価上昇）に応じた基礎控除の見直しが盛り込まれた。

１３日の会合では、制度設計に向けて、基礎控除の見直し頻度や参考とするべき指標について意見が交わされた。

財務省は見直し頻度について、〈１〉毎年調整を実施〈２〉定期的に調整を実施〈３〉毎年点検し、一定の物価上昇率になった際に調整を実施――の３案を示した。委員からは、源泉徴収を行う際のシステム改修の負担を理由に複数年での見直しが望ましいとする意見や、物価高の影響が大きい低所得者層に配慮して毎年見直すべきだとする声が出た。

指標については、国民民主党は最低賃金の上昇率をもとに見直すべきだと主張し、年収の壁を１７８万円まで引き上げるよう求めている。ただ、委員からは消費者物価指数の上昇率を参考とするべきだとの意見が相次いだ。米国やフランスは消費者物価指数をもとに、毎年控除の見直しを行っている。

与党税調は今後、基礎控除引き上げに向けた議論を本格化するが、少数与党のもとで協議は難航も予想される。