岩本照、高級タキシード姿で華麗なアクション！セレブが集うパーティーで波乱の警護＜恋する警護24時＞

本日11月14日（金）、岩本照主演『恋する警護24時 season2』第5話が放送される。

第5話では、北沢辰之助（岩本照）たち警護チームがこれまでとは一転、華やかな衣装に身を包み、パーティー警護に挑むことに。さらに恋や事件にも急展開？

【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！

和江社長（松下由樹）の肝いり案件として、辰之助たちが任されたのは高級ブランドが主催するイベント。レッドカーペットやフォトブースなども設けられ、多くのセレブたちが集う煌びやかな会場に合わせ、辰之助もタキシード姿にキメて登場する。

また、普段はトレーニングウェアかスーツしか着ないという三雲千早（成海璃子）は、ドレスアップすることを拒絶していたのだが…なぜかドレスを着ることに。

会場にはもちろん和江社長も駆けつけ、さらにパーティーのゲストとして招かれた原湊（藤原丈一郎）の姉・原香（桜井日奈子）も登場し、それぞれがドレスアップ姿を披露する。

辰之助のタキシードはイタリア製で、キャストたちが今回身に着けた衣装はどれも人気ブランドのものばかり。これまでの印象とはまったく異なる華やかさを放つ。

そんななか、パーティー会場内の和江社長のすぐそばでまさかの盗難事件が発生してしまう。会場に溶け込む犯人捜しに難航する辰之助たちだが…やがて宝石強盗を見つけ出し、激しい攻防戦を繰り広げる辰之助と千早。

タキシード姿とドレス姿で華麗なアクションを披露する2人に注目だ。

◆罠に掛かったまさかの内通者

一方、警護チームには信頼を揺るがす内通者こと“ラクダ”の存在が影を落とす。しかも、湊がひそかにラクダ探しのために仕掛けていた罠に、まさかの久我一刀（夏生大湖）が引っかかり…。

辰之助は千早とともに一刀を問い詰めるも、一刀はきっぱりと否定。辰之助はその言葉を信じる素振りを見せるが、決して疑念が晴れたわけではない。はたして一刀はシロなのか、それとも…。

万が一、一刀が“ラクダ”だとしたら、五十嵐聖（大地伸永）の事件にも関わっている可能性が。そんな不穏な空気を漂わせるなか、辰之助は五十嵐事件の独自捜査を決意し、同行を申し出る千早とともに動き出すことに。

辰之助たちが動いた先に一体何が見えてくるのか？

◆辰之助と千早の関係に変化が…

さらに、辰之助を取り巻く恋の状況にも大きな変化が生じ始める。

辰之助と行動をともにする時間が増えた千早が変化を見せ始め、湊はいち早く察知する。

これまで何かと対立していた千早が、五十嵐事件の捜査を追うなかで、辰之助に対する接し方が変わっていて…まさか千早の中に恋が芽生え始める？

一方、前回の第4話ではキュンシーンを連発していた辰之助と岸村里夏（白石麻衣）。

その矢先、SNSを始めたという里夏に心配しすぎる辰之助があれやこれやと口出ししていたところ、里夏がアカウントを非公開にして辰之助を締め出してしまう。

はたして辰之助をめぐる恋はどうなってしまうのか？