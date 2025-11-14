

過去の名作デザインを現代風にリメイクした「The Coach Originals」（写真：bfa.com／アフロ）

今、「オールドコーチ」と呼ばれる昔のコーチのバッグが、Z世代女子の間で大変人気になってきているのをご存じでしょうか？

「なぜ、昔のものを？」「新しいモノのほうがいいんじゃないの？」そう思われる方も多いかもしれません。

しかし、答えは「否」。

新しいコーチより古いコーチを好むZ世代女子も多くいるのです。今回はZ世代の現役女子大生たちが、このZ世代女子の新しい消費意識について解説してくれます。

韓国ファッションブランドの流行が下火に

2018年から23年にかけて、いわゆるK-POP第4世代と呼ばれる女性アイドルグループ（例：NewJeans、IVE、aespa）が一世を風靡した。彼女たちの空港ファッションやステージ衣装を真似、韓国ブランドを取り入れたコーディネートが日本のZ世代の間で流行した。

韓国ファッションは日本と比べて価格が手頃であり、自分のスタイルを強調するタイトでセクシーなデザインが特徴的であった。同時期は韓国のECサイト（例：「DHOLIC」「Stylenanda」「YESSTYLE」）が盛り上がりを見せ、日本の若者の間で韓国通販で服を買うことが一種のトレンドとなっていた。

しかし、昨年頃からその熱は少しずつ落ち着きを見せはじめ、今年に入って、日本のZ世代女子の間で、韓国ファッションブランドの熱がやや下火になってきているように感じる。

その背景として考えられるのは、「平成ファッションの流行」だろう。Y2Kファッション（1990年代後半〜2000年代にはやったギャルファッションに近いファッショントレンド）が22〜23年頃から人気を集めるようになり、平成に人気だったロゴ入りアイテム（例:ANAPやGAP）やミニスカート、メタリック素材、ローライズデニム、ミニバッグなどが、令和の時代に再び復活している。

その結果、これまで主流だった韓国ファッションの人気に陰りが見られるようになった。もちろん、韓国ファッションが完全に廃れたわけではないが、流行の主役が少しずつ入れ替わり始めているのだ。

2000年代初期頃のオールドコーチ人気が再燃

そのようなY2Kファッションのリバイバルの流れの中で、25年現在、特に注目を集めているのが「オールドコーチ」である。

オールドコーチとは、アメリカの老舗ブランド「COACH（コーチ）」が過去に販売していたヴィンテージバッグを指す。新品よりも価格がお手頃で、上品さと深みを兼ね備えたデザインが魅力的である。特に人気を集めているのは、2000年代初期に販売されたモデルだ。

当時クリエイティブディレクターのリード・クラッコフがブランドの方向性を刷新し、伝統的な革の質感を生かしながら、現代的なデザインも取り入れた。この時期のコーチは、クラシックな印象から一転し、モードで洗練されたブランドへと生まれ変わった時期でもある。

その中でも特に人気なのが「スウィンガー（Swinger）」と「サッチェル（Satchel）」と呼ばれるシリーズである。「スウィンガー」は1980年代のアーカイブをもとに、2000年代にミニバッグとして再設計されたモデルである。一方「サッチェル」は04〜07年頃に人気を博したもので、厚みのあるレザー素材が魅力である。

こうしたオールドコーチのバッグは、Y2Kファッションのメタリックカラーやタイトなシルエット、ミニ丈スタイルとも相性がよく、コーディネート全体に統一感を与えてくれる。

COACH自体も近年では「The Coach Originals」など、過去の名作デザインを現代風にリメイクしたシリーズも展開しており（記事冒頭の写真参照）、こうした企業の動きもヴィンテージ人気を後押ししている。

現在のデザインのコーチは「母親が持つイメージ」？

一方で、同じコーチでも、現在のデザインに対しては、Z世代の間で異なる評価が生まれており、「ダサい」「恥ずかしい」「母親が持つイメージ」といったマイナスな印象を持つ人も多い。この背景には2つの理由がある。

1つ目は、手の届きやすさだ。アウトレットなどでは約1万〜2万円程度から購入できることも多く、中学生や高校生の頃から身近なブランドとして親しみがある。その親近感が、成長した今では「安っぽい」「ダサい」という印象を持たれやすいのかもしれない。

2つ目は、SNSによりハイブランドが身近になったことだ。近年のSNSでは、ハイブランドを持つ同世代が目立つようになり、特に夜職やインフルエンサーなど一部の層がディオールやルイ・ヴィトン、シャネルなどのハイブランドを日常的に身につける様子が拡散されている。

それに影響された結果、コーチやマイケル・コースをはじめとした中堅ブランドは「安っぽい」「ダサい」といったイメージを持たれやすくなり、ブランドに対しての憧れも薄れてしまったのだろう。

実際、国内のブランド市場は減少している一方で、SHEINなど安さとトレンドを重視したウルトラファストファッションが、今、人気を集めている。

つまり、Z世代が支持するファッションは、高級ブランドかSHEINのようなウルトラファストファッションかで二極化しており、コーチのような中堅ブランドは立ち位置が曖昧になっているのだ。

このような中堅ブランドがZ世代にあまり刺さらない一方で、オールドコーチが再び注目を集めているのは、Y2Kトレンドを取り入れつつも、周囲と差別化を図りたいというZ世代の価値観に合っているからだ。

近年は、SHEINなどのウルトラファストファッションの拡大により、手軽に最新トレンドを楽しむ一方で、他者と服が被ってしまうなど、差別化が図りにくい傾向にある。

だからこそ、オールドコーチのような2000年代初期当時のデザインや質感を再現できるブランドは、トレンドを取り入れる際でも、量産的なウルトラファストファッションとの差別化ができ、Z世代の間で再評価されている。

カジュアルブランド「ホリスター」も人気に

その代表例が、アメリカのカジュアルブランド「ホリスター」だ。2000年代初期に流行したデザインを忠実に再現したY2Kコレクションを展開し、ファー付きのジャケット、パーカーなどのアイテムがZ世代の間で話題となっている。



（TikTokユーザー＠wagamamaprinces提供）



(@_mo0__8提供)

このように、時代や流行に合わせてブランドを変化させていくのではなく、当時のブランドらしさを生かしつつ、トレンドとうまく共鳴させていくことが重要になってくる。

当時の世界観と現代のトレンドの両方を演出することで、若者の心をつかむことができるのだ。



左から桜美林大学教育探究科学群3年・藤井涼花、青山学院大学文学部フランス文学科4年・吉川萌愛

今後は、オールドコーチのような再評価やホリスターの人気再燃などの流れを受け、循環していくトレンドに合わせて、過去のデザインや世界観を忠実に再現するブランドが増えていくと考えられる。

常に新しいデザインを生み出すよりも、ブランドらしさを生かしながら、Z世代の価値観に寄り添っていくことが、長く愛されるブランドとなるために、重要なのではないだろうか。

「古いものを新しく出す」動き

Z世代女子の間で起こっているオールドコーチブームについてのレポートはいかがでしたか？

トレンドを高速で追うウルトラファストファッションと呼ばれるSHEINの登場などにより、若者の間におけるブランド物の価値が相対的に下がってきてしまっています。

一方で、これらは安価であるがゆえに、多くの若者が手を出す結果、周りと差別化しにくくなるという状況に陥っています。

企業は今後、ウルトラファストファッションに追われにくい過去にはやったアイテムを掘り起こし、普遍的な価値を持つモノや今後のトレンドにも合うものを再度売り出す、といったことが求められるようになってくるかもしれません。

古いものを新しく出す、言わば「ニューオールド」が一つのキーワードになってくるかもしれません。

（原田 曜平 ： 芝浦工業大学デザイン工学部UXコース教授）