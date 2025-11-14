山下美月、舞台『成瀬は天下を取りにいく』主演に決定！「成瀬が愛おしくて、羨ましくて、誇らしい。」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

山下美月が、シリーズ累計160万部突破の本屋大賞受賞作『成瀬は天下を取りにいく』の舞台版にて主演を務めることが決定。コメントがが公開された。

■舞台は東京、大阪、滋賀県・大津市で上演

2023年に刊行され、2024年本屋大賞、坪田譲治文学賞など数々の賞を受賞し“令和で一番売れた小説”となった、宮島未奈のデビュー作『成瀬は天下を取りにいく』。累計発行部数160万部を突破したベストセラーシリーズが、山下美月、藤野涼子ら豪華キャストにより舞台化される。主演の山下が「最高の主人公」成瀬あかりに託した想いとは――!?

舞台版は、『成瀬は天下を取りにいく』と続編『成瀬は信じた道をいく』の内容を合わせたオリジナル脚本。2026年7月より、東京、大阪、そして物語の舞台となった滋賀県・大津市で上演される。今度の夏は、「かつてなく最高な主人公」に舞台で会える。

また、原作小説の「成瀬あかり」シリーズは、第3作にして完結編となる『成瀬は都を駆け抜ける』が2025年12月1日に発売が決定。

『成瀬は都を駆け抜ける』の舞台は京都。滋賀県立膳所高校を卒業し、晴れて京大生となった成瀬と、あらたに出会う個性豊かな仲間たち、そして『成瀬は天下を取りにいく』からおなじみの登場人物らが、千年の都で躍動する物語が描かれる。

■山下美月 コメント

■舞台情報

『成瀬は天下を取りにいく』

2026年7月 東京・サンシャイン劇場、京都・南座、大津・大津市民会館

原作：宮島未奈『成瀬は天下を取りにいく』（新潮文庫刊）『成瀬は信じた道をいく』（新潮社刊）

脚本・演出：G2

出演：山下美月（成瀬あかり役）、藤野涼子（島崎みゆき役）

製作：松竹（株）

■関連リンク

原作「成瀬あかり」シリーズ特設サイト

https://www.shinchosha.co.jp/special/naruten/

山下美月 OFFICIAL SITE

https://mizukiyamashita.com

■「成瀬あかり」シリーズ書影