14日10時現在の日経平均株価は前日比703.07円（-1.37％）安の5万578.76円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は581、値下がりは960、変わらずは67と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は201.89円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が158.44円、ＳＢＧ <9984>が146.4円、フジクラ <5803>が32.59円、ファストリ <9983>が26.47円と続いている。



プラス寄与度トップは第一三共 <4568>で、日経平均を7.32円押し上げている。次いでＴＯＰＰＡＮ <7911>が6.23円、ベイカレント <6532>が4.85円、東建物 <8804>が4.14円、京セラ <6971>が4.01円と続く。



業種別では33業種中12業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、不動産、石油・石炭、倉庫・運輸と続く。値下がり上位には非鉄金属、機械、電気機器が並んでいる。



※10時0分5秒時点



株探ニュース

