AI企業が開発を進める次世代AI「AGI（汎用人工知能）」。自己学習が可能で、単一タスクではなく複数の手順を踏んでゴールに向かうことができるAI、人間と同等またはそれ以上に仕事ができるといわれています。このAGIの実現に各AI企業は非常に積極的で、早ければ来年から再来年にはできちゃう！とアピールしています。

自信にあふれるAI企業トップたち

AnthropicのCEO、ダリオ・アモデイ氏は、今年の世界経済フォーラム、ダボス会議にて「2026年、2027年までには、AIシステムはほぼすべてのことで人間よりも性能が上がっているでしょう」と発言。

イーロン・マスク氏は、昨年末、今年中には人間1人よりもAIシステムの知能が上回り、2030年までには全人類を総じてもAIシステムの知能には100％敵わなくなるとXにポスト。

OpenAIのサム・アルトマン氏は、今年はじめのBloombergの取材にて、トランプ政権終了前にはAGIがおそらく開発されるだろうと発言。

Metaのマーク・ザッカーバーグ氏もAGI開発には巨額の投資を行なっており、その実現は「視界にとらえた」と発言。

懐疑的な専門家

自信とやる気に満ち溢れ、巨額投資でデータセンター設立に邁進するテック企業とはうらはらに、少々冷ややかな目をしているのがリサーチャーのみなさん。

Forecasting Research InstituteのによるAI展開長期予想レポートによれば、AGI開発は期待よりずっと遅いといいます。シカゴ連邦準備銀行の経済学者Ezra Karger氏は、コンピューター科学者、経済学者から業界専門家、AIリーサーチャーなどその手の関係者に話を聞いてみると、関係者はみな一様にAIの能力進化とテクノロジーの影響についてはまだまだ検討の余地ありと考えているようです。

専門家の見解では、AIの急速な進化をAI企業トップたちのいうタイムラインを実現できるチャンスは23％ほど。100%できる！と言ってたことの実現可能度が23％となると、まぁ低いわけです。

専門家のいう「急速なAI進展」には、たとえば、AIがピューリッツァー賞レベルの小説を書く、数日または数週間で数年分のリサーチ結果を出す、人間のソフトウェアエンジニアの遥か上をいく、ガンの治療法を独自開発するなどが含まれており、ここまでできて初めてAGI、つまり人間の能力を超えたAIと認めると考えています。

ちなみに、シリコンバレーのAI企業もこれらは可能だと考えているので、専門家の考えだけが厳しいわけではありません。

大規規模システムの大きな変化には4年から5年以上かかるのが常なうえ、予想していなかった壁も出現するものなので、短期間での変化は現実的ではないと専門家は言っているのです。どんな仕事でもそれをしたことがない人は「すぐできそう」って言っちゃうあるあるは、AIでも同じようですね。

予想しなかった壁＝AIがいまだ克服できていない部分が何千、何百万というボトルネックになると指摘する声も。

また、最近の研究で、AIの能力を測るベンチマークツールも正確ではなかったというものもあり、そもそも現状のパワーすら見極められていないがゆえに、実現不可能なタイムラインができそうに見えてしまうという考えもあります。

そもそもAI企業みんながみんな「できる！」と言っているわけでもありません。MicrosoftのMustafa Suleyman氏は、AGI実現には大っぴらに懐疑的な姿勢を示しています。Salesforceのマーク・ベニオフ氏も同じく懐疑的で、（市場が）興奮状態にあるだけと冷静な立ち位置です。

現実的なAI革新は？

専門家の考えでは、2040年までにはAIによって革新的な影響を受け、2030年までには成人の15％がAIと日常的に接し、米国内の仕事の18％がAIによってサポートされると見ています。

一方で、多くの専門家研究やForecasting Research InstituteがAIの能力を見誤ってきたことも事実。2022年に「2030年にはAIが数学オリンピックで金メダルをとる」と予想されていましたが、それはGoogleのAIが今年実現。予想より5年も早く達成されたのです。

AI企業が楽観的なのか、AI専門家が現実的なのか。AIモデルの開発そのものだけでなく、トレーニングデーター収集におけるプラバシー問題、電力問題、データセンターの建設反対、各国の規制など、本当の実現には非常に多くのハードルがあります。

