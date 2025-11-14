ドジャースの大谷翔平投手（31）が13日（日本時間14日）、ナ・リーグMVPに選出。中継では真美子夫人とともに愛犬・デコピンの色に似たブラウンで統一したコーディネートで登場。「大谷ファミリー」で喜びを分かち合う姿に反響が寄せられた。

エンゼルス時代の21、23年、ドジャース移籍1年目の昨季に続く4度目の満票受賞となった。4度の選出は歴代最多バリー・ボンズの7度に次いで単独2位。両リーグでの複数回受賞は史上初となった。

2度目の右肘手術から復帰し、二刀流として復活を遂げた今年は4月に第1子となる長女が誕生。中継には愛娘の姿はなかったが、大谷は真美子夫人、デコピンと参加。デコピンの毛色のような茶色のニット、真美子夫人も茶色いシャツで吉報を待ちわびた。MVPが発表されると、大谷は真美子夫人と見つめあって笑顔で拍手。デコピンを抱きしめ、顔に“キス”をして受賞を喜んだ。

ネット上では「デコピンカラーなのいい」「大谷選手と真美子さん、デコピンカラーでお揃いコーデ」「デコピンカラーで統一の大谷家 今年もやっぱりどっか行ってしまうデコ」「ブラウンカラーで合わせて登場する2人が素敵」「チューされて何すんの？！みたいなお顔のデコピンが可愛い」と、さまざまなコメントが寄せられた。