作家の綿矢りささん（４１）は２００４年、弱冠１９歳で芥川賞を受賞した経歴を持つ。

それまでの最年少記録（２３歳）を大幅に更新し、一躍、時の人となった。さぞかし読書好きの両親のもとで育ったのかと思いきや……。実は、そんなわけでもなかったという。（読売中高生新聞編集室 前田啓介）

両親は意外にも…

「滋賀県内の病院で生まれ、京都市内で育ちました。父は呉服の営業の仕事をしていて、母は自宅で英語塾を開き、地域の子どもに教えていました。両親とも本は特別好きというわけではありませんでした。ほしいと言えば買ってはくれたけど、読み聞かせとか、こういう本が面白いよというような会話はなかったですね。私の作品も、母は初めの方は読んでくれていたかもしれないけれど、父は本当に一冊も読んでないかもしれません（笑）。

そんな両親とは違って、私自身は幼稚園の頃から本を読むのが好きでした。本というより、文字自体がすごく好きでした。絵本を読んでも、絵よりも文字ばかり追いかけてましたね。文字を初めて見た時の記憶もあるし、『私は文字が好きなんだ』って気づいたときの感覚は今でも残っています」

創作の原点は、小学生の時に描いていた漫画だった。

「幼稚園の頃は、わりと活発だったのですが、小学校に入ると、さらに本を読むようになり、友だちと遊びはするものの、家にいることが多くなりました。近くの図書館や学校の図書室にもよく通ってました。講談社の『青い鳥文庫』の中から好きな本を選んだり、アメリカの作家、ルイザ・メイ・オルコットが自身と姉妹をモデルにした『若草物語』や、小学生の男の子３人が主人公の『ズッコケ三人組』シリーズといった作品を読んでました。

小学生の時には、クラスの子が登場する漫画も描いてました。友だちに見せて、面白がってくれたり、喜んでくれたりするのがうれしくて。よく描いてましたね」

中学時代は演劇部

演劇部だった中学時代、脚本をアレンジして褒（ほ）められたことが、一つの成功体験になった。

「中学は地元の学校に通って、部活は演劇部に入りました。見学に行った時に、先輩たちがみんなすごくいい人で、面白そうだなっていうのもあって。実際、本当に楽しかったですね。小説とかアニメが好きな人が多かったから、その人たちと部室で話したり、練習したりするのがすごく楽しかったですね。

部員の数が少なすぎて、演者も裏方も両方やりました。ある演目では、脚本をちょっとアレンジしてみたら、顧問（こもん）の先生が褒めてくれて。それがうれしかった記憶があります。元の脚本は、中学生向け演劇部用脚本集にあったものなんですけれども、魔女が作るスープみたいなのが出てくるんです。でも、その描写が具体的じゃなかったから、トカゲの尻尾（しっぽ）とか納豆とか、いろいろな具材をバーって書き加えたら、先生が『すごい具体的でいいわね』って言ってくれたのを覚えてますね」

ちょっと意外だが、中学時代は絵に描いたような青春を満喫していたという。

「中学校には酒のにおいをさせながら登校してくる生徒もいて、荒れていたところもあったのですが、放課後、友だちと教室にたまって、おしゃべりした時のこととかを思い出すと、すごい青春っぽかったなって思います。学校っていうもの自体が、すごく青春の舞台だなって、当時から感じていたような記憶がありますね。行事とかもすごい好きでした。運動は苦手だったので、運動会では全然活躍できなかったんですけど、ピアノが弾（ひ）けたから、合唱コンクールでは伴奏（ばんそう）を任されました。演劇部だったので、みんなに舞台を見てもらったこともありました。自分では、前に出るタイプでないと思いつつも、結構目立ちながら中学生活を送っていたと思います」