【紅白】NHK紅白歌合戦、きょう出場歌手会見へ 12時半ごろライブ配信も実施
NHKは14日、公式Xを通じて、きょう午後12時30分より、大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45）の出場歌手発表会見を実施すると発表。ライブストリーミング配信も実施する。
【画像】ことし司会を務める綾瀬はるか&有吉弘行&今田美桜&鈴木奈穂子アナ
今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
テーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。同番組は発表で「今年の紅白は、放送100年を締めくくる節目の紅白これからの100年も素敵な音楽が私たちをつないでくれますように…。そんな願いをテーマに込めました。今年も国内では相次ぐ自然災害や長引く物価高、海外では終わりの見えない紛争が続くなど、戦後80年経った今も国内外で様々な「分断」が進んでいます。そんな今だからこそ、紅白歌合戦は時代、世代、性別、言葉、人種の壁を超えつなぐ、つながる番組でありたい。1年を締めくくる特別な日、みんなが音楽で一つに。紅白歌合戦は今年も最強で最高なステージを日本中、世界中に届けます！」と伝えた。
