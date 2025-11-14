溝端葵、大胆ビキニで「衝撃の美ボディ」見せつけ 「いろんな私が見られると思う」『週刊少年チャンピオン』初表紙【コメントあり】
グラビア界のニューヒロインとして注目を集める溝端葵が、13日発売の『週刊少年チャンピオン』（秋田書店）50号の表紙と巻頭グラビアに登場。“無敵”な笑顔をふりまきながら「衝撃美ボディ」を見せつけた。
【全身ショット】むっちり＆くびれ！ビキニ姿がまぶしい溝端葵
今年3月のデビュー直後からグラビア誌を席巻中の溝端は、同誌初登場。少年誌の表紙登場も初となる。
ブルーの水着に身を包んでプールサイドで弾ける笑顔を見せる姿から、シックな色のビキニで大人っぽい微笑みを見せる姿まで、眩しすぎる笑顔と衝撃美ボディが大炸裂している。
誌面では、両面BIGポスター付録＆限定QUOカード応募者全員サービスを実施する。
■溝端葵、コメント
はじめまして！
初出演で表紙を飾らせていただけてとても嬉しいです!!
笑っていたり、スンとしていたり、プールに落ちそうになったり、強風に飛ばされそうになったり……いろんな私が見られると思うのでぜひチェックしてみてください！（笑）
