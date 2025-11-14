「コート買い替えたい」→【GU】が正解かも！ 大人に似合う♡「洗練コート」

冬の装いの主役になるコートは、シルエットや素材感でコーデの印象が決まる重要なアイテム。今シーズン、新たにコートの買い足しを考えているなら、【GU（ジーユー）】も選択肢に加えてみて。多くのラインナップの中から、編集部が注目したのは、大人に似合うスタイリッシュなデザイン。高見え感のある素材と上品さを意識したデザインのコートは、今季の一軍アイテムになるかも。

メンズライクに楽しむ大人アウター

【GU】「コージーメルトンチェックハーフコート」\6,990（税込）

ゆったりシルエットとチェック柄で、トラッドな雰囲気が魅力のハーフコート。スタッフのNatsukiさんが「ニードルパンチ加工でふんわり柔らかく仕上げたウールライクな素材」と紹介しているコージーメルトン素材を使用していて、「高見えする素材にアップデート」と一押しの様子。ガバッとラフに羽織ってメンズライクな雰囲気を楽しみながら、大人女性の頑張りすぎない抜け感を演出してみて。

オンオフ活躍しそうな上品アウター

【GU】「コージーメルトンバルマカーンコート」\7,990（税込）

ロング丈でボディラインを美しく見せてくれそうな一枚。さりげないコクーンシルエットになっていて、羽織るだけでトレンド感のあるバランスが完成しそう。クリーンな印象の襟はスタンドカラーとしても着用できるから、印象を変えながら着まわせそうです。カジュアルからきれいめまで幅広く対応できるコートは、ワードローブに備えておきたいところ。

Writer：licca.M