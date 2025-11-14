アメリカのトランプ大統領と、未成年女性らへの性的虐待の罪に問われた富豪のエプスタイン元被告の交友関係を揶揄した銅像がワシントンに登場しました。

記者

「ワシントン中心部です。ありましたね。トランプ大統領とエプスタイン氏が笑顔で手をつないでいます。かなり大きな像です」

高さ3メートル以上あるトランプ大統領の像が13日、書店の前に設置されました。

手をつないでいるのは、未成年女性とのみだらな行為をあっせんしていたとされ、性的虐待などの罪で起訴されたあとに死亡したエプスタイン元被告。トランプ氏との親交が知られる人物です。

市民

「トランプ氏とエプスタイン氏の繋がりを示す事例が増えていることに強い懸念を抱いてきました。（像の作者が）この問題に関心を向けさせていることを嬉しく思います」

12日には、トランプ氏が過去に被害者の女性と「何時間も一緒に過ごした」と記されたエプスタイン元被告のメールとされる文書が公開されました。

トランプ氏は「デマだ」と否定しているものの、アメリカ社会では大きな関心事となっています。