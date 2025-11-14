¡Ú½ÂÃ«É÷Â¯»Ë¡¦Á°ÊÔ¡Û¡Ø¤â¤·¤¬¤¯¡Ù¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â¡ÄÅÔÆâÍ¿ô¤ÎÀ¹¤ê¾ì¤À¤Ã¤¿É´¸®Å¹¤È¡Ö¿è¤Ê²Ö³¹¡×±ß»³Ä®
¸½ºß¡¢Ëè½µ¿åÍËÆüÌë¤ËÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢ÄÌ¾Î¡¦¤â¤·¤¬¤¯¡Ë¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£»°Ã«¹¬´î¤ÎµÓËÜ¤Ç¡Ö1984Ç¯¤ÎÅìµþ¡¦½ÂÃ«¡×¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÀÄ½Õ·²Áü·à¤À¤¬¡¢Êª¸ì¤Î¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¾ì½ê¤Ï¥¹¥È¥ê¥Ã¥×·à¾ì¡£¤µ¤é¤ËÌµÎÁ°ÆÆâ½ê¤äÌ¾¶ÊµÊÃã¡¢¥Ü¥Ã¥¿¥¯¥ê¥Ð¡¼¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢Åö»þ¤Î½ÂÃ«¤Î´¿³Ú³¹¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Í¶õ¤Î³¹¡ÖÈ¬Ê¬ºä¡Ê¤Ï¤Ã¤×¤ó¤¶¤«¡Ë¡×¤Ï¡¢½ÂÃ«¤ÎÆ»¸¼ºä£²ÃúÌÜÉÕ¶á¤Î¡ÖÉ´¸®Å¹¡Ê¤Ò¤ã¤Ã¤±¤ó¤À¤Ê¡Ë¡×¤¬¥â¥Ç¥ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
¸½ºß¤ÎÉ´¸®Å¹¤Ë¤Ï¡Ç80Ç¯Âå¤ÎÌÌ±Æ¤ò»Ä¤¹Ï·ÊÞ¤¬¸½ºß¤â±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÀµ15¡Ê1926¡ËÇ¯¤Ë·ÃÈæ¼÷¤Ç³«¶È¤·¤¿¡ØÌ¾¶ÊµÊÃã¥é¥¤¥ª¥ó¡Ù¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¸µÇ¯¡Ê1926Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¡Ë¤ËÉ´¸®Å¹¤Ë°ÜÅ¾¤·¤Æ¤¤¿¡£·úÊª¤Ï¶õ½±¤Ç°ìÅÙÁ´¾Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¾¼ÏÂ25¡Ê1950¡ËÇ¯¤ËÁÏ¶ÈÅö»þ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç·ú¤ÆÄ¾¤µ¤ì¡¢º£¤â·òºß¤Ç¤¢¤ë¡£¶áÎÙ¤Ë¤Ï¾¼ÏÂ26¡Ê1951¡ËÇ¯ÁÏ¶È¤Î¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼¤ÎÌ¾Å¹¡Ø¥à¥ë¥®¡¼¡Ù¤ä¡¢Ãë»þ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈºäÆ»¤Ë¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¾¼ÏÂ27¡Ê1952¡ËÇ¯ÁÏ¶È¡Ê1953Ç¯¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ë¡Ë¤Î¥é¡¼¥á¥ó¡Ø´î³Ú¡Ù¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¾¼ÏÂ¤ÎÌ£¤ÈÎò»Ë¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Å¹ÊÞ·¿¥Ø¥ë¥¹¤ä¥¹¥È¥ê¥Ã¥×·à¾ì¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤ë´¿³Ú³¹¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¼þÊÕ¤Ë¤Ï¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ä¥½¡¼¥×¥é¥ó¥É¤â¤¢¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢º£¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÇÆø¤ï¤¦¤³¤Î½ÂÃ«¤Î³¹¤¬¡¢ÌÀ¼£°Ê¹ß¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑÁ«¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¿ÌºÒ¤òµ¡¤Ë¡Ö½ÂÃ«¤ÎÀõÁð¡×¤Ë
É´¸®Å¹¤Ï¾¼ÏÂ£²¡Ê1927¡ËÇ¯¤Ë¡¢´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤ÎÉü¶½»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÀ¾Éð¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁÏ»Ï¼Ô¤Ç¤¢¤ëÄé¹¯¼¡Ïº¤Î¼çÆ³¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¡£ÂçÀµ12¡Ê1923¡ËÇ¯¤Î¿ÌºÒ¤Ç¾Æ¤±Ìî¸¶¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÔÆâ³ÆÃÏ¤«¤é¡Ø»ñÀ¸Æ²¡Ù¡ØÀºÍÜ¸®¡Ù¡Ø»³Ìî³Ú´ï¡Ù¤Ê¤É¤ÎÍÌ¾Å¹¤òÍ¶Ã×¤·¡¢·à¾ì¤ä±Ç²è´Û¤ò´Þ¤á¤¿117Å¹¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¤ëÌ¾Å¹³¹¤¬ÁÏÀß¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖÉ´¸®Å¹¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢¡ÖÉ´¸®¤â¤ÎÅ¹¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡×¤È¤â¡¢¡Ö°ìÂçÉ´²ßÅ¹¤Î¤è¤¦¤Ê³¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
É´¸®Å¹¤Ï¸ä³Ú¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤È¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡Ö½ÂÃ«¤ÎÀõÁð¡×¤Ê¤É¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¡£¤¹¤°¶á¤¯¤ÎÆ»¸¼ºä¤Ë¤ÏÏªÅ·¾¦¤¬½ÐÅ¹¤·¡¢Æø¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
É´¸®Å¹¤ÈÎÙÀÜ¤¹¤ë±ß»³Ä®¡Ê¤Þ¤ë¤ä¤Þ¤Á¤ç¤¦¡Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤ÏÅÔÆâÍ¿ô¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë³¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤«¤éÀï¸å¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡Ö²Ö³¹¡Ê¤«¤¬¤¤¡¦¤Ï¤Ê¤Þ¤Á¡Ë¡×¤È¤·¤Æ±É¤¨¤¿¡£
±ß»³Ä®¤¬²Ö³¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÀ¼£20¡Ê1887¡ËÇ¯¤´¤í¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¸½ºß¤Îµþ²¦°æ¤ÎÆ¬Àþ¡Ö¿ÀÀô±Ø¡×¤Î¶á¤¯¤Ë¡Ø¹°Ë¡Åò¡Ù¤È¤¤¤¦Á¬Åò¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÎÙ¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤¿ÎÁÍýÎ¹´Û¡Ø¿ÀÀô´Û¡Ù¤¬ÈËÀ¹¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âå¡¹ÌÚÎýÊ¼¾ì¤Î¾¹»¤¿¤Á¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯Å¸¤·¡¢ÎÁÄâ¤äÂÔ¹ç¤¬¼¡¡¹¤Èºî¤é¤ì¤¿¡£
ÂçÀµ£²¡Ê1913¡ËÇ¯¤ËÎÁÍý²°¡¢ÂÔ¹ç¡ÊÂßºÂÉß¤Î¤³¤È¤Ç¼ç¤Ë·Ýµ¸¤È¤ÎÍ·¶½¤Î¾ì¡Ë¡¢·Ý¼ÔÃÖ²°¤Î±Ä¶È¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤¿»°¶ÈÃÏ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¡¢¿è¤ÊÎÁÄâ¤ä·Ýµ¸¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¶½Î´´ü¤ÎÂçÀµ10¡Ê1921¡ËÇ¯¤Ë¤Ï402¿Í¤â¤Î·Ýµ¸¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²Ö³¹¤È¤¤¤¦ÅÚÃÏÊÁ¤«¤é±ß»³Ä®¤Ë¤ÏÃ¶Æá½°¤Î¾ªÂð¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¾¼ÏÂ½é´ü¤´¤í¡¢Èþ¤·¤¤·Ýµ¸¤Ï·ÐºÑÅª¤ËÍµÊ¡¤Ê¿Â»Î¤Ë°¦¿Í¤È¤·¤Æ°Ï¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£ÀµºÊ¤Ç¤Ê¤¤Èà½÷¤¿¤Á¤Ï²È¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎÀ¸³è¤ÎÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¼«Âð¤Î°ìÉô¤òÎ¹´Û¤Ë²þÁõ¤·¡¢¡Ö¤´µÙ·Æ¡¢¤´¾¦ÃÌ¤Ë¤É¤¦¤¾¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ÇÈÄ¤ò¤É¤ó¤É¤óÌçÁ°¤ËÎ©¤Æ¤ÆµÒ¤ò°ú¤Æþ¤ì¡¢½ÉÇñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯à»þ´ÖÂß¤·á¤â¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î²Ô¤®¤ÇÊë¤é¤·¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£Î¹´Û¶È¤Ï¾ª¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Î½÷À¤¬¼«Î©¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯½Ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
Àï¸å¾¼ÏÂ¤Î½ÂÃ«¥Õ¡¼¥¾¥¯»Ë
¤·¤«¤·¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤Î¶õ½±¤ÇÉ´¸®Å¹¤ÏÁ´¾Æ¡¢±ß»³Ä®¤âÂçÈ¾¤¬¾Æ¼º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Æ»¸¼ºä¤Ç¤ÏÏªÅ·¾¦¤¬½ÂÃ«±Ø¤Î¤Û¤¦¤Þ¤Ç¹¤¬¤ê°Ç»Ô¤¬½Ð¸½¡£À¸³èÊª»ñ¤Ê¤É¤òµá¤á¤ë¿Í¤ä¶õÊ¢¤òÊú¤¨¤ë¿Í¡¹¤¬·²¤ì¤ò¤Ê¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¾åÌî¡¢¿·½É¡¢ÃÓÂÞ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢½ÂÃ«¤Ç¤âÆüËÜ¿Í¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë³¹¾«¤¿¤Á¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¾¼ÏÂ26¡Ê1951¡ËÇ¯¡¢³¹¾«Ãç´Ö¤«¤é500Ëü±ß¡Ê¸½ºß¤Î²ÁÃÍ¤ÇÌó£´²¯±ß¡ËÃù¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡Ö500Ëü±ß¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿22ºÐ¤Î½÷À¤¬µÒ¤Ë¹Ê»¦¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö½ÂÃ«¤Ï²Ô¤®¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö½ÂÃ«¤ÏÌÙ¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦±½¤¬Î®¤ì¡¢³¹¾«¤¬µÞÁý¤¹¤ë¡£¥Ý¥ó°ú¤¤âÂ¿¿ô¤¤¤¿¡£¾¼ÏÂ31¡Ê1956¡ËÇ¯¤Ë¤Ï125¿Í¤Î³¹¾«¤¬ÁÈ¹ç¤ò·ëÀ®¤·¡¢Â¾¤ÎÈó¹çË¡¤ÎÇä½Õ¶È¼Ô¤ä¶òÏ¢Ââ¤Î²£¹Ô¤«¤éÆìÄ¥¤ê¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½ÂÃ«¤Ë¤ÏÅÅÏÃ¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ÆÇä½Õ¤ò¹Ô¤¦¥³¡¼¥ë¥¬¡¼¥ë¤òÁÈ¿¥¤·¤¿Å¹ÊÞ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¬¡¼¥ë¡Êº£¤Ç¤¤¤¦OL¡Ë¤ò½¸¤á¤¿Å¹¤ä¹âµéÅ¹¤â¤¢¤ê¡¢¾¼ÏÂ37¡Ê1962¡ËÇ¯¤ËÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿¹âµéÅ¹¤ÏÉ×ÉØ¤¬·Ð±Ä¤·¡¢¡ÖÈþ¿Í¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÉ¾È½¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾¼ÏÂ55¡Ê1980¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Û¥ó¥»¥Ã¥¯¥¹¥¯¥é¥Ö¤òÁõ¤Ã¤¿Çä½Õ¥¯¥é¥Ö¤¬Å¦È¯¤µ¤ì¤ë¡£ºßÀÒ¤¹¤ë20¿Í¤Î½÷À¤ÎÃæ¤Ë¸½Ìò½÷»ÒÂçÀ¸¡¢ÍÌ¾²ñ¼ÒOL¡¢¸µ´Ç¸îÉØ¤é¤¬¤¤¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¾¼ÏÂ56¡Ê1981¡ËÇ¯10·î¤Ë¤Ï¡¢¤Î¤¾¤Éô²°¤ÎÂè£±¹æÅ¹¡Ø¥·¥¢¥¿¡¼£´¡¦£µ¡Ù¤¬½ÂÃ«±Ø¤ÎÆî¸ý¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£½÷À¤Î¼«°Ö¹Ô°Ù¤ò¤Î¤¾¤¸«¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥ª¥Ê¥Ë¡¼·à¾ì¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¤Î¤¾¤Éô²°¤Ï¤³¤³¤«¤é¿·½É¡¢¾åÌî¡¢»¥ËÚ¡¢Âçºå¡¢¹Åç¡¢Ê¡²¬¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ç80Ç¯Âå¤Ï¡¢Èó¹çË¡¤Ê½ÐÄ¥É÷Â¯¤À¤Ã¤¿¥Û¥Æ¥È¥ë¤âÀ¹¤ó¤À¤Ã¤¿¡£ÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¥¯¥Á¥é¥·¤¬Å½¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¾¼ÏÂ59¡Ê1984¡ËÇ¯¡¢Ê£¿ô¤Î¾¦Å¹³¹¤¬¹çÆ±¤ÇÉ÷Â¯¥Ó¥é¤Î½üµî¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡£¥Ó¥éÅ½¤ê²°¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤â³Ð¸ç¤Î¾å¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥ÉOK¤Î¥Û¥Æ¥È¥ë¤¬Å¦È¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¥È¥ë¥³É÷Ï¤¡¢¥Ô¥ó¥µ¥í¡¢¥Þ¥ó¥Ø¥ë¡¢¥Æ¥ì¥¯¥é¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÊÑ¤ï¤ê¼ï¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÃËÀµÒ¤ÎÌÓ¤òÄæ¤ëµÕ¥Þ¥ó¥È¥ë¤ä¡¢¥ª¡¼¥ë³°¹ñ¿Í½÷À¤Î°¦¿Í¥Ð¥ó¥¯¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÅìÆî¥¢¥¸¥¢Çã½Õ´Ñ¸÷ÀìÌç¼Ò¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²Ö³¹¤Î¿êÂà¤ÇÏ¢¤ì¹þ¤ß½É¤Ï¥Û¥Æ¥ë³¹¤Ë
½ªÀï¸å¡¢Æ»¸¼ºä¤Ë°Ç»Ô¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿°ìÊý¤Ç¡¢±ß»³Ä®¤ÏÎ©¤ÁÄ¾¤ê²Ö³¹¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¾¼ÏÂ30¡Ê1955¡ËÇ¯¤´¤í¤Ë±ß»³Ä®¤Î²Ö³¹¤ÏÀï¸å¤Ç°ìÈÖ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¾¼ÏÂ39¡Ê1964¡ËÇ¯¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Îº¢¤«¤é¼¡Âè¤Ë¤ªºÂÉßÍ·¤Ó¤¬¸º¾¯¤·¡¢²Ö³¹¤Ï¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¿êÂà¤¹¤ë¡£ÎÁÄâ¤ä·Ýµ¸¤¬¸º¤ë¤È¤È¤â¤Ë¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤¬½ù¡¹¤ËÁý¤¨¡¢¥Ð¥Ö¥ë´ü°Ê¸å¤Ë¤Ê¤ë¤Èº£Æü¤Î¤è¤¦¤Ë¾®¹â¤¤µÖÁ´ÂÎ¤ËÌ©½¸¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²Ö³¹¤¬¿êÂà¤·¤¿ÍýÍ³¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÎÁÄâ¤Î¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤Ê¤É¤Ç¤ÎÇÑ¶È¤ä¡¢ÆëÀ÷¤ßµÒ¤¬¹âÎð²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
Àï¸åÄ¾¸å¤Î±ß»³Ä®¤Ë¤ÏÎÁÄâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Î¹´Û¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÅö»þ¤Ï¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Î¶èÊÌ¤¬¤Ê¤¯¡¢µÒ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂß¤·Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¼ç¤ËÃË½÷¤Î°©°ú¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÎ¹´Û¤Ï¡ÖÏ¢¤ì¹þ¤ßÎ¹´Û¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£Ï¢¤ì¹þ¤ßÎ¹´Û¤Ë¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö²¹Àô¥Þ¡¼¥¯¡×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢µÕ¤µ¤Ë¤¹¤ë¤È¥¯¥é¥²¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖµÕ¤µ¥¯¥é¥²¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤¿¡£
Åö½é¤ÏÎÁÍýÎ¹´Û¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¼¡Âè¤Ëà»þ´ÖÂß¤·á¤ÎÏ¢¤ì¹þ¤ßÎ¹´Û¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡ÖÌÙ¤«¤ë¤«¤é¡×¤À¡£ÄÌ¾ï¤ÎÎ¹´Û¤È°ã¤¤¡¢µÒ¤Ë°§»¢¤ò¤·¤¿¤ê¿©»ö¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤¦¤¨¡¢µÒ¤ÏÃ»»þ´Ö¤ÎÂÚºß¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÎÁÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤ËÉ¬Í×¤ÊÄ´Íý»Õ¤ÎÌÈµö¤ä¿©ÉÊ±ÒÀ¸¤ÎÌÈµö¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¡£·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢³Ú¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¾¼ÏÂ26¡Ê1951¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡Ø¥¯¥é¥Ö½ÂÃ«¡Ù¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤¬¡¢ÎÙ¤ÎÏ¢¤ì¹þ¤ßÎ¹´Û¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Îº¢¡¢Ï¢¤ì¹þ¤ßÎ¹´Û¤Ï70¸®¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Ï¢¤ì¹þ¤ßÎ¹´Û¤ÎÍðÎ©¤Ë²»¤ò¾å¤²¤¿ÉáÄÌ¤ÎÎ¹´Û¤Ï¡Ö°ìÈÌÎ¹´Û¡×¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÏÂÉ÷¤ÎÏ¢¤ì¹þ¤ßÎ¹´Û¤Ï²Ö³¹¤È¤È¤â¤Ë¼¡Âè¤Ë¿êÂà¤·¡¢¡Ç60¡Á¡Ç70Ç¯Âå¤Î¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤Î·úÊª¤Î²þÃÛ¥é¥Ã¥·¥å¤ËÊØ¾è¤¹¤ë·Á¤ÇÍÎÉ÷¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤¬¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
²Î¼ê¤Î¸Þ·î¤ß¤É¤ê¤Ï¡¢±ß»³Ä®¤Ë¡Ø¥Û¥Æ¥ë¡¦¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ò¾¼ÏÂ48¡Ê1973¡ËÇ¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÆ°µ¡¤Ï¡¢ÀéÂÌ¥öÃ«¤ÎÏ¢¤ì¹þ¤ß¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¡¢ÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤òºî¤ë¾ì½ê¤Ê¤Î¤ËÉô²°¤âÉÛÃÄ¤â±ø¤¯¤ÆÈá¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é¼«Ê¬¤¬¥Û¥Æ¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£Åö»þ¶È³¦¤Ç¤Ï²¦Ä«É÷¡¢¹ë²ÚµÒÁ¥É÷¤Ê¤ÉÇÉ¼ê¤Ê³°´Ñ¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ø¥Û¥Æ¥ë¡¦¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤ÏÀÖ¤ì¤ó¤¬¤ÎÊ½¤ò½ä¤é¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÉ÷¤ÎÂ¤¤ê¤Ç¡¢¼ã¤¤½÷À¤Ë¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¾¼ÏÂ60¡Ê1985¡ËÇ¯¤Î¿·É÷±ÄË¡¤Î»Ü¹Ô»þ¤Ë¤Ï¡¢Áý²þÃÛ¤¬ÉÔ²Ä¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢²¿¸®¤â¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤¬¥¿¥¤¥ë¤òÅ½¤êÂØ¤¨¤¿¤ê´ÇÈÄ¤ò¿·¤·¤¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶î¤±¹þ¤ß¤Ç¼êÄ¾¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇÀ¹´ü¤Ë¤Ï150¸®¤Û¤É¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦±ß»³Ä®¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤À¤¬¡¢¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Î¾¼ÏÂ64¡Ê1989¡ËÇ¯¤´¤í¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÃÏ¾å¤²¤äºÆ³«È¯¤Ë¤è¤ëÇÑ¶È¤¬Áê¼¡¤°¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Îµ¬À©¤Î¶¯²½¤â¤¢¤Ã¤Æ¸½ºß¤ÏÌó70¸®¤ò¿ô¤¨¤ë¤Û¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¸åÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢¡Ç90Ç¯Âå¤Ëµ¯¤¤¿½ÂÃ«¥Õ¡¼¥¾¥¯¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»ö·ï¤ä¡¢¡Ç00Ç¯Âå¤ËÎ®¹Ô¤·¤¿¥¤¥á¥¯¥é¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§À¸¶ðÌÀ