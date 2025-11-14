宮田愛萌、1st写真集決定 撮影地はセブ島「30歳になる前にきれいな体を残しておきたい」
【モデルプレス＝2025/11/14】作家、タレントとして活躍する宮田愛萌が、2026年1月28日に「宮田愛萌1st写真集『タイトル未定』」（幻冬舎）を発売することが決定した。
【写真】元日向坂46宮田愛萌、素肌輝くノースリーブワンピ姿
撮影地は、高校生の頃に短期留学をしたことがあるという常夏のリゾート・セブ島。もう一度セブに行きたい、という宮田の希望で、ロケ地を決定した。「30歳になる前にきれいな体を残しておきたい」というコンセプトで始まった今作。写真集に向けて約1年をかけてトレーニングを行い、女性らしいメリハリのある体を作り上げた。水着、ランジェリーの撮影も、楽しみながら行った。
また、ジプニーに乗ったり、留学中に食べられなくていつか食べたい！と思っていたというファストフード・ジョリビーを食べたり、お酒を飲んだり、女性だけのチームだからこその「女子旅感」も感じられる一冊になった。撮影は、女性のありのままの姿を切り取った作品で注目を集めるカメラマン・花盛友里が担当。宮田の素顔を、余すことなく撮影している。（modelpress編集部）
せっかくこういうお仕事をしているのだから色々な姿を残しておきたい、と思っていました。それを『あやふやで、不確かな』でも大変お世話になった編集の方と一緒に作ることができて、なんて幸せなのだろうと思います。私は、あまり自分の体型が好きではなかったのですが、こうしてみなさんと一緒に写真集というものに向けて頑張ってみると、そんなに悪いものではないなと思えました。撮影の間ずっと楽しくて、楽しすぎてずっとわくわくしていたことが、見てくださったみなさんにも伝わったら嬉しいです。
タイトル：宮田愛萌1st写真集『タイトル未定』
仕様：A4判変形／ソフトカバー／144ページ（予定）
撮影：花盛友里
【Not Sponsored 記事】
【写真】元日向坂46宮田愛萌、素肌輝くノースリーブワンピ姿
◆宮田愛萌、セブ島で撮影
撮影地は、高校生の頃に短期留学をしたことがあるという常夏のリゾート・セブ島。もう一度セブに行きたい、という宮田の希望で、ロケ地を決定した。「30歳になる前にきれいな体を残しておきたい」というコンセプトで始まった今作。写真集に向けて約1年をかけてトレーニングを行い、女性らしいメリハリのある体を作り上げた。水着、ランジェリーの撮影も、楽しみながら行った。
◆宮田愛萌コメント
せっかくこういうお仕事をしているのだから色々な姿を残しておきたい、と思っていました。それを『あやふやで、不確かな』でも大変お世話になった編集の方と一緒に作ることができて、なんて幸せなのだろうと思います。私は、あまり自分の体型が好きではなかったのですが、こうしてみなさんと一緒に写真集というものに向けて頑張ってみると、そんなに悪いものではないなと思えました。撮影の間ずっと楽しくて、楽しすぎてずっとわくわくしていたことが、見てくださったみなさんにも伝わったら嬉しいです。
◆「宮田愛萌1st写真集」詳細
タイトル：宮田愛萌1st写真集『タイトル未定』
仕様：A4判変形／ソフトカバー／144ページ（予定）
撮影：花盛友里
【Not Sponsored 記事】