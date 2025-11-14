「ゆっくりくつろげる場所があるにゃ！」と、猫さんたちが勢いよくジャンプした先は…。猫さんたちが見せたドジっ子すぎる姿が、あまりにも愛おしいと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で9.2万再生を突破し、「何故自分なら行けると思ったんだ」「ほんまに猫って可愛い癒しw」「キュンキュンする」といったコメントが寄せられました。

【動画：棚の上に飛び乗ろうとした"2匹の猫ちゃん"→次の瞬間…まさかの展開に爆笑】

棚にジャンプを試みるも…

TikTokアカウント「てち」に投稿されたのは、棚の上に飛び乗ろうと試みるグレー白猫さん・茶トラ猫さんの姿。新年早々、猫さんたちの衝撃的なハプニングにより、飼い主さん宅は笑いに包まれたといいます。

この日、飼い主さんが猫さんたちの様子を見ると、茶白猫さんが棚に、グレー白猫さん・茶トラ猫さんがキャットタワーに上っていたのだとか。

すると、グレー白猫さんが棚を見つめ、勢いよくジャンプ！ところが、ジャンプした先はガラス扉になっており、まさかまさかの激突。グレー白猫さんはガラス扉を認識できていなかったようで、そのままあえなく落下していったそうです。

まさかの連続ハプニングが発生

その様子を見ていた茶トラ猫さんは、「え、何してるにゃ…？」と言いたげな表情で、落ちていくグレー白猫さんを見つめていたとのこと。そして自分ならできると思ったのか、茶トラ猫さんもグレー白猫さんが飛んだガラス扉の1つ隣にジャンプしたそうです。

ところが、茶トラ猫さんがジャンプした先もガラス扉が！扉の中にある物が少なくていけると思ったのでしょうが、グレー白猫さんと同じようにガラス扉に行く手を阻まれ、そのまま落下していったといいます。

衝撃的なハプニングを披露してくれたグレー白猫さんと茶トラ猫さん。棚に飛び乗れなくてビックリした2人には申し訳ないですが、まさかの姿に思わず爆笑してしまいました。

ハプニングとは無縁で高みの見物

2連続で棚に激突してしまったグレー白猫さんと茶トラ猫さん。その様子を茶白猫さんは、高みの上から見物していたのだとか。

ちなみに飼い主さんいわく、棚の上に座っている茶白猫さんは、2人と同じ場所からジャンプを成功させたとのこと。茶白猫さんがジャンプを成功させた姿を見て、グレー白猫さん・茶トラ猫さんも「自分もできる！」と思ってしまったのかもしれませんね。

投稿には「最初の猫さんが失敗したのを見てた猫さん、横なら行けるって思ったんだね」「ガラスにはじかれる猫ちゃんかわいい」「ぶつかって可愛いってのも申し訳ないけど可愛すぎるw」「上のにゃん完全勝ち誇ってる」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「てち」では、今回のようなクスッと笑える猫さんたちの姿の他に、お家でのんびりと過ごす可愛らしい姿なども投稿されています。

猫さん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「てち」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。