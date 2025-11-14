15日(土)と16日(日)は全国的に晴れて、お出かけ日和となるでしょう。17日(月)以降は前線を伴った低気圧が北海道の北を進み、次第に冬型の気圧配置となる見込みです。強い寒気が流れ込み、北海道は冬の嵐に。東北や北陸の平地でも雪が降るでしょう。太平洋側も北風が強く、冬本番のような寒さとなりそうです。

15日(土)と16日(日)は広くお出かけ日和

15日(土)は高気圧に覆われて、全国的に晴れるでしょう。関東の雨も朝にはやみそうです。16日(日)も九州から東北にかけて広く晴れて、お出かけ日和になるでしょう。北海道は晴れますが、低気圧や前線が近づくため、次第に雲が広がり、夕方以降は雨や雪が降りそうです。

来週前半は強烈寒気 冬の嵐

17日(月)は低気圧が発達しながら北海道の北を進み、次第に冬型の気圧配置となるでしょう。マイナス6℃以下(平地でも雪が降る目安)の寒気が東日本まで流れ込み、0℃以下(山で雪が降る目安)の寒気が西日本まで流れ込むでしょう。



北海道では雪の降る量が多くなり、風も強く、冬の嵐となりそうです。東北や北陸の平地でも雪が降り、山沿いでは大雪となる恐れがあります。車は冬の装備で、路面状況の変化にご注意ください。西日本の山沿いでも積雪となる所がありそうです。

来週前半は冬本番を思わせる寒さ

全国的に冬本番を思わせる寒さとなるでしょう。最高気温は、18日(火)は札幌市で1℃と12月下旬並みとなりそうです。東京都心や大阪市は13℃と12月上旬並み、名古屋市や福岡市は12℃と12月中旬並みとなりそうです。北風が強まり、気温の数字よりさらに寒く感じられるでしょう。



朝の冷え込みも強まり、20日(木)の最低気温は東京都心や大阪市で5℃、名古屋市で4℃と今季一番の冷え込みとなるでしょう。体調管理にご注意ください。