最優秀選手賞発表番組

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、全米野球記者協会（BBWAA）の投票で選出されるリーグの最優秀選手賞（MVP）を満票で受賞した。番組にリモート出演すると、シーズン中とは違う格好にファンの熱視線が注がれている。

大谷は米専門局「MLBネットワーク」の受賞者発表番組にリモート出演。カジュアルなセーター姿で、髪の毛はセットされていた。

シーズン中にはなかなか見られない姿。同局の公式Xで動画が公開されると、日本のファンから「なんだこれ、髪伸びた大谷さん、カッケー過ぎ」「大谷、髪なんかゆるふわでかっこいー」「大谷くん髪伸びた？」「髪も爽やかだ」「顔が引き締まってる気がする」などの声が上がった。

大谷は今季、打者として自己最多の55本塁打に加え102打点、打率.282、OPS1.014をマーク。6月には投手復帰を果たし、14試合で1勝1敗、防御率2.87の成績を残した。

56本塁打、132打点でリーグ2冠のカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）、43本塁打、105打点、38盗塁のフアン・ソト外野手（メッツ）を抑えた。



（THE ANSWER編集部）