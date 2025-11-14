今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、とある猫のビフォーアフター。8年前は幼くて毛並みもパヤパヤしていた猫ちゃんも、いまでは立派に育ったようです。投稿はXにて、28.3万回以上表示。いいね数は1.3万件を超えました。

【写真：保護された当時は手のひらサイズだった"パヤパヤ子猫"が、『８年後』…】

8歳の誕生日を迎えた猫ちゃん

今回、Xに投稿したのは「猫目」さん。8年前、手のひらに収まりそうなほど小さく、毛もまだパヤパヤとしていた子猫ちゃん。そんな小さかった子猫ちゃんが、今では立派な体格と落ち着いた態度を見せるお猫様に成長したそうです。

保護された当時は、まだあどけなさが残っていた猫ちゃん。全体的に毛もふわふわで、手足は細く、ちょっと頼りなげな表情をしていました。

一方、現在の姿は、まさに「立派なお猫様」という言葉がぴったり。体格も毛並みも態度も見違えるほど立派に。落ち着いた様子から、長年、飼い主さんのお家で幸せな暮らしを過ごしてきたことが分かります。子猫時代の無邪気さも可愛らしかったですが、今の穏やかでどっしりとした姿には、また違った魅力がありますね。

猫ちゃんのビフォーアフターに祝福の声が相次ぐ

保護から8年経過した猫ちゃんのビフォーアフターを見たXユーザーたちからは、「パヤパヤ猫ちゃん、立派にお育ちになってカワイイです」「元気で長生きするんだよ」「ますます可愛い。おめでとうございます」「愛されて大事に育てられた感」「愛されて幸せな目をしてますね」などの声が多く寄せられていました。

これからも、猫ちゃんは飼い主さんの愛情を受けながら幸せに長生きしてくれることでしょう。Xアカウント「猫目」では、そんな猫ちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。のびのび過ごしている猫ちゃんの可愛さは眼福ものです。

写真・動画提供：Xアカウント「猫目」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。