ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）会員の投票による今季のナ・リーグ最優秀選手（ＭＶＰ）に選出された。発表したＭＬＢネットワークの番組にはオンラインで私服姿で出演した。

大谷は愛妻・真美子さんとブラウンのコーデで登場。２人の間には愛犬・デコピンが座った。ＭＶＰがアナウンスされると、大谷は真美子さんの肩を抱き寄せ、デコピンにはキスして喜んだ。

デコピンを含めてブラウン系で統一し、ネットは「大谷さんご夫婦とデコピン、ペアルックだね」「大谷くんも真美子さんもデコピンカラーなのかわいい」「真美子さんもデコピンカラー」「真美子さんとデコピンと一緒だし、服がデコピンカラーでみんなお揃いなの素敵」「真美子さんとデコピン、リンクコーデしてるオシャレさが気になちゃう」「大谷も真美子さんもデコピンも同じカラーでお揃い」と騒然。

「真美子さんキレイ」「真美子さんほんと美人」「真美子さんにがっつり抱きつくのは恥ずかしいからデコピン方面に行く大谷さんかわいい」「娘ちゃんもブラウン着せてもらってるのでは？と思ったり」「自然に真美子さんにまで腕を回してハグするあたりが、なんというか、ドラマチック」と家族の絆に沸いていた。