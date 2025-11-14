乃木坂46のキャプテン・梅澤美波、『EX大衆』表紙＆巻頭に登場 自然の中で強く、やさしく、美しいグラビア披露【独占カットあり】
アイドルグループ・乃木坂46のキャプテン・梅澤美波が、17日発売の月刊アイドル誌『EX大衆』12月号（双葉社）の表紙＆巻頭に登場する。
【独占カット】強く、やさしく、美しい…圧倒的な輝き放つ梅澤美波
同誌は、26日に40thシングル「ビリヤニ」を発売する乃木坂46を大特集。巻頭グラビアでは、梅澤の「強さ、やさしさ、美しさ」にフォーカス。海や森を一望できる大自然というシチュエーションで、梅澤だからこそ出せる強くやさしく美しい姿をとらえた。
表紙もそんな大自然の中で、青の洋服をまとった梅澤の強い表情が映える1枚。さらにロッジでくつろぎ、自然に笑うリラックスモードな姿など、さまざまな梅澤をおさめている。また、ロングインタビューも収録する。
なお、裏表紙には、梅澤を推しと語る6期生・鈴木佑捺が登場。さらに金川紗耶×佐藤璃果、五百城茉央×海邉朱莉なども収録する。
