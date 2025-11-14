岩本照、イタリア製タキシード着こなし華麗なアクション 『恋する警護24時 season2』第5話見どころ
Snow Manの岩本照が主演、ヒロインを白石麻衣が務めるテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『恋する警護24時 season2』（毎週金曜 後11：15）の第5話が14日に放送される。今回、岩本演じる辰之助たち警護チームは、これまでの印象とは一転、華やかな衣装に身を包み、パーティー会場での任務に就くことに。このほど第5話の場面カットと見どころが公開された。
【写真】どんなシーン？ソファで上目遣いの藤原丈一郎の傍らに立つ岩本照
2024年1月期にオシドラサタデー枠で放送された『恋する警護24時』の続編。season2では、会社の事業拡大に伴い、無骨なボディーガード・北沢辰之助（岩本）は新警護チームと共に再始動。一方、白石演じる弁護士の岸村里夏とは遠距離恋愛となり…。
第5話では、和江社長（松下由樹）の肝いり案件として、辰之助たちが任されたのは高級ブランドが主催するイベント。レッドカーペットやフォトブースなども設けられ、多くのセレブたちが集うきらびやかな会場に合わせ、辰之助もタキシード姿にキメて登場する。また、普段はトレーニングウエアかスーツしか着ないという千早（成海璃子）は、ドレスアップすることを拒絶していたが、なぜかドレスを着ることになり…（!?）
会場にはもちろん和江社長も駆けつけ、さらにパーティーのゲストとして招かれた原湊（藤原丈一郎）の姉・原香（桜井日奈子）も登場し、それぞれがドレスアップ姿を披露する。辰之助のタキシードはなんとイタリア製。キャストたちが今回身に着けた衣装はどれも人気ブランドのものばかり。これまでの印象とはまったく異なる圧巻の華やかさを放つ。
しかし、そんな中、パーティー会場内の和江社長のすぐそばで、まさかの盗難事件が発生してしまうことに。会場に溶け込む犯人捜しに難航する辰之助たちだが、やがて宝石強盗を見つけ出し、激しい攻防戦を繰り広げる辰之助と千早。タキシード姿とドレス姿で華麗なアクションを披露する2人に注目だ。
一方、警護チームには信頼を揺るがす内通者こと“ラクダ”の存在が影を落とす。しかも、湊がひそかにラクダ探しのために仕掛けていた罠に、まさかの一刀（夏生大湖）が引っかかり…。辰之助は千早と共に一刀を問い詰めるものの、一刀はきっぱりと否定。辰之助はその言葉を信じる素振りを見せるが、決して疑念が晴れたわけではなく…はたして一刀は白なのか、それとも…。
万が一、一刀が“ラクダ”だとしたら、五十嵐聖（大地伸永）の事件にも関わっている可能性が。そんな不穏な空気を漂わせる中、辰之助は五十嵐事件の独自捜査を決意し、同行を申し出る千早と共に動き出すことに。辰之助たちが動いた先に一体何が見えるのか。
さらに、辰之助を取り巻く恋の状況にも大きな変化が生じ始める。辰之助と行動をともにする時間が増えた千早が変化を見せ始め、湊はいち早く察知。これまで何かと対立していた千早が、五十嵐事件の捜査を追う中で辰之助に対する接し方が変わっていき…まさか千早の中に恋が芽生え始める（!?）。
その一方、第4話では視聴者も興奮のキュンシーンを連発していた辰之助と里夏だが、そんな矢先、SNSを始めたという里夏に、心配しすぎる辰之助があれやこれやと口出ししていたところ、里夏がアカウントを非公開にして辰之助を締め出す。はたして辰之助をめぐる恋はどうなってしまうのか。
【写真】どんなシーン？ソファで上目遣いの藤原丈一郎の傍らに立つ岩本照
2024年1月期にオシドラサタデー枠で放送された『恋する警護24時』の続編。season2では、会社の事業拡大に伴い、無骨なボディーガード・北沢辰之助（岩本）は新警護チームと共に再始動。一方、白石演じる弁護士の岸村里夏とは遠距離恋愛となり…。
会場にはもちろん和江社長も駆けつけ、さらにパーティーのゲストとして招かれた原湊（藤原丈一郎）の姉・原香（桜井日奈子）も登場し、それぞれがドレスアップ姿を披露する。辰之助のタキシードはなんとイタリア製。キャストたちが今回身に着けた衣装はどれも人気ブランドのものばかり。これまでの印象とはまったく異なる圧巻の華やかさを放つ。
しかし、そんな中、パーティー会場内の和江社長のすぐそばで、まさかの盗難事件が発生してしまうことに。会場に溶け込む犯人捜しに難航する辰之助たちだが、やがて宝石強盗を見つけ出し、激しい攻防戦を繰り広げる辰之助と千早。タキシード姿とドレス姿で華麗なアクションを披露する2人に注目だ。
一方、警護チームには信頼を揺るがす内通者こと“ラクダ”の存在が影を落とす。しかも、湊がひそかにラクダ探しのために仕掛けていた罠に、まさかの一刀（夏生大湖）が引っかかり…。辰之助は千早と共に一刀を問い詰めるものの、一刀はきっぱりと否定。辰之助はその言葉を信じる素振りを見せるが、決して疑念が晴れたわけではなく…はたして一刀は白なのか、それとも…。
万が一、一刀が“ラクダ”だとしたら、五十嵐聖（大地伸永）の事件にも関わっている可能性が。そんな不穏な空気を漂わせる中、辰之助は五十嵐事件の独自捜査を決意し、同行を申し出る千早と共に動き出すことに。辰之助たちが動いた先に一体何が見えるのか。
さらに、辰之助を取り巻く恋の状況にも大きな変化が生じ始める。辰之助と行動をともにする時間が増えた千早が変化を見せ始め、湊はいち早く察知。これまで何かと対立していた千早が、五十嵐事件の捜査を追う中で辰之助に対する接し方が変わっていき…まさか千早の中に恋が芽生え始める（!?）。
その一方、第4話では視聴者も興奮のキュンシーンを連発していた辰之助と里夏だが、そんな矢先、SNSを始めたという里夏に、心配しすぎる辰之助があれやこれやと口出ししていたところ、里夏がアカウントを非公開にして辰之助を締め出す。はたして辰之助をめぐる恋はどうなってしまうのか。