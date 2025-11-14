上白石萌歌ら主演『ロマンティック・キラー』コンテンツ発表 イルミ“消灯”イベント＆5大都市大型広告も実施
俳優の上白石萌歌と、高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS）が主演する映画『ロマンティック・キラー』（12月12日公開）において、12月1日から3大ロマンティックコンテンツが登場する。
【写真】胸キュン＆ラブコメディを盛り上げるキャスト
今作は百世渡（ももせ・わたる）による人気漫画を英勉監督の手により実写映画化。絶対に恋愛したくないJK（女子高生）に、人間の恋愛エネルギーを糧にする魔法使いが次々と恋愛トラップを仕掛けていくが――恋に落ちること間違いなしの胸キュン展開になびくどころか、ぶっ飛ばし続けるラブコメディ。
冬の訪れとともに街を彩るイルミネーションは、誰もが思い浮かべるロマンティックな光景の象徴…。しかし今回は、本作の主人公・杏子（上白石）が“ロマンティック・キラー”として、迫りくるロマンティックをぶっ飛ばす姿になぞらえ、きらめくイルミネーションを点灯…ではなく、まさかの“キラー＝消灯”するイベントを実施。
登壇キャストによる映画公開直前のここだけのトークセッションや、本作のトリプルテーマソングに合わせて演出された光の噴水とイルミネーションの特別演出も見どころに。イベントの様子は当日YouTube「東宝MOVIEチャンネル」にて生配信も実施予定。
12月6日には北海道、東京、愛知、大阪の4都市にて「世界最速ロマンティック試写会」の実施も決定。そして全国5大都市にて、大型ロマンティック襲来広告が掲出スタート。北海道、東京、愛知、大阪、福岡にて今作のオリジナルビジュアルが掲出開始される。さらに、2日から14日まで「ロマンティックバス」が都内を走行予定。
人気カメラアプリ「SNOW」と、『ロマンティック・キラー』のコラボスタンプが実現。恋愛エネルギーを集めるため魔法をかけてこようとする本作の魔法使いリリを、画面に映した自分の顔を動かすことで、モグラたたきのように叩くという「恋愛撃退ゲーム」を楽しむことができる。12月1日より配信で、対決後には結果に応じて変化するフレームで写真撮影も。勝利すると、本作のティザーポスターの杏子と同じアングルで写真を撮ることができる。
