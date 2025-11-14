17日発売『EX大衆』12月号に登場する鈴木佑捺　撮影／北浦敦子・双葉社

　アイドルグループ・乃木坂46の6期生・鈴木佑捺（19）が、17日発売の月刊アイドル誌『EX大衆』12月号（双葉社）の裏表紙に登場する。

【独占カット】儚く透明すぎるグラビアを披露した鈴木佑捺

　同誌は、26日に40thシングル「ビリヤニ」を発売する乃木坂46を大特集。表紙＆巻頭グラビアには乃木坂46のキャプテン・梅澤美波が登場する。

　そこで、梅澤を推しと語る鈴木が裏表紙を担当。中面グラビアでも、東京という街の中で透明感、癒したっぷりのチャーミングさがあふれる仕上がりになっている。お転婆でサメ映画が好きだったという小学生時代の話などインタビューも収録する。

　さらに金川紗耶×佐藤璃果、五百城茉央×海邉朱莉なども登場する。