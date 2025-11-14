バスがトラックと衝突し谷底に転落…ペルーで37人死亡　7月にも2階建てバスが斜面から転落する事故

南米ペルーの山岳地帯で12日未明、60人以上を乗せたバスがトラックと衝突し、約200m下の谷底へ転落した。事故で37人が死亡し、25人が負傷した。現場では車体が大破し、周囲には乗客の荷物が散乱していた。ペルーでは7月にもバスの転落事故が起きている。

大型バスが200m転落

渓谷の谷底へ転落したバスは大破し、横倒しになっている。

その周囲には、乗客のものとみられる持ち物などが散乱していた。

事故は12日未明、南米ペルーの山岳地帯を走る道路で起きた。地元当局によると、乗客60人以上を乗せたバスは、トラックと衝突した。

その弾みでバスは道路を外れ、約200m転落した。

バスと衝突したトラックは前方部分が激しく壊れ、ボンネットがくの字に折れ曲がっているのがわかる。

事故による死者は37人に上り、25人が病院に運ばれ、治療を受けている。

生存者の中には、生後8カ月の乳児と4歳の男の子の兄弟もいた。2人とも擦り傷程度で、軽傷だという。

7月にも転落事故

ペルーで起きたバス転落による死亡事故は、今回が初めてではない。

7月には、首都リマからアマゾン地域へ向かう2階建てのバスが車道から外れ、斜面から転落する事故が起きたばかりだ。

現時点で、事故の詳しい原因はわかっていない。

地元メディアは、2018年に40人が死亡したバス事故以来の大惨事と報じている。

（「イット！」11月13日放送より）