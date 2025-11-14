元日向坂46で文筆家・宮田愛萌、1st写真集発売決定「30歳になる前にきれいな体を残しておきたい」
元日向坂46で、現在は作家、タレントとして活躍する宮田愛萌（27）の1st写真集（幻冬舎）が来年1月28日に発売することが決定した。
【先行カット】メリハリのあるボディ…胸元あらわなショットを披露した宮田愛萌
撮影地は、高校生の頃に短期留学をしたことがあるという常夏のリゾート・セブ島。もう一度セブに行きたい、という宮田の希望で、ロケ地を決定した。
「30歳になる前にきれいな体を残しておきたい」というコンセプトで始まった今作。写真集に向けて約1年をかけてトレーニングを行い、女性らしいメリハリのある体を作り上げた。
水着、ランジェリーの撮影も、楽しみながら行った。また、ジプニーに乗ったり、留学中に食べられなくていつか食べたい！と思っていたというファストフード・ジョリビーを食べたり、お酒を飲んだり…、女性だけのチームだからこその「女子旅感」も感じられる一冊となった。
撮影は、女性のありのままの姿を切り取った作品で注目を集めるカメラマン・花盛友里氏が担当。宮田の素顔を、余すことなく撮影している。
【宮田愛萌コメント】
せっかくこういうお仕事をしているのだからいろいろな姿を残しておきたい、と思っていました。それを『あやふやで、不確かな』でも大変お世話になった編集の方と一緒に作ることができて、なんて幸せなのだろうと思います。
私は、あまり自分の体型が好きではなかったのですが、こうしてみなさんと一緒に写真集というものに向けて頑張ってみると、そんなに悪いものではないなと思えました。
撮影の間ずっと楽しくて、楽しすぎてずっとわくわくしていたことが、見てくださったみなさんにも伝わったらうれしいです。
なお、来年2月14日にブックファースト新宿店、2月21日にMARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店にて、発売記念イベントを行う予定となっている。
【タレントプロフィール】
宮田愛萌（みやた・まなも）
1998年生まれ、東京都出身。2023年、日向坂46を卒業時にデビュー作『きらきらし』を上梓。そのほかの著書に『あやふやで、不確かな』『春、出逢い』『わたしのをとめ』『おいしいはやさしい』などがある。現在は文筆家として小説、エッセイ、短歌などジャンルを問わず活躍。本に関連するトークイベントなどにも出演する。
【先行カット】メリハリのあるボディ…胸元あらわなショットを披露した宮田愛萌
撮影地は、高校生の頃に短期留学をしたことがあるという常夏のリゾート・セブ島。もう一度セブに行きたい、という宮田の希望で、ロケ地を決定した。
「30歳になる前にきれいな体を残しておきたい」というコンセプトで始まった今作。写真集に向けて約1年をかけてトレーニングを行い、女性らしいメリハリのある体を作り上げた。
撮影は、女性のありのままの姿を切り取った作品で注目を集めるカメラマン・花盛友里氏が担当。宮田の素顔を、余すことなく撮影している。
【宮田愛萌コメント】
せっかくこういうお仕事をしているのだからいろいろな姿を残しておきたい、と思っていました。それを『あやふやで、不確かな』でも大変お世話になった編集の方と一緒に作ることができて、なんて幸せなのだろうと思います。
私は、あまり自分の体型が好きではなかったのですが、こうしてみなさんと一緒に写真集というものに向けて頑張ってみると、そんなに悪いものではないなと思えました。
撮影の間ずっと楽しくて、楽しすぎてずっとわくわくしていたことが、見てくださったみなさんにも伝わったらうれしいです。
なお、来年2月14日にブックファースト新宿店、2月21日にMARUZEN&ジュンク堂書店 梅田店にて、発売記念イベントを行う予定となっている。
【タレントプロフィール】
宮田愛萌（みやた・まなも）
1998年生まれ、東京都出身。2023年、日向坂46を卒業時にデビュー作『きらきらし』を上梓。そのほかの著書に『あやふやで、不確かな』『春、出逢い』『わたしのをとめ』『おいしいはやさしい』などがある。現在は文筆家として小説、エッセイ、短歌などジャンルを問わず活躍。本に関連するトークイベントなどにも出演する。