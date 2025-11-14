「寒いので車に」と誘い車内で監禁した疑い…41歳男ら4人を逮捕　男性の友人が金銭トラブルか　東京・渋谷区

東京・渋谷区の駐車場で10月、男4人が見知らぬ男性を車内に閉じ込め、金を脅し取ろうとした監禁の疑いで逮捕された。男らは「道に迷った」と声をかけ、「寒いので車の中に」と誘って男性を乗せると、後部座席で首を押さえつけ「今日お前帰れないよ」などと脅迫したという。

渋谷で面識ない男性を車内に監禁

13日午前、東京・大田区の東京空港警察署でカメラが捉えたのは、ペコリと頭を下げた男だ。

竹原大輔容疑者（41）ら4人が監禁の疑いで逮捕された。竹原容疑者とウズベキスタン人の男3人は、面識のない男性を車に監禁した疑いが持たれている。

10月、東京・渋谷区にある駐車場で竹原容疑者らは道に迷ったフリをして男性に声をかけた。

すると「寒いので、車の中に…」と言葉巧みに男性を車の中に誘い込んだ。ところが、車内では態度が一変した。

男性を後部座席の中央に座らせ、両側から挟み込むと男性の首を押さえつけるように腕を回し「今日 お前帰れないよ。お金持っているか？」と、金を出すよう脅迫した。

外国人を使った犯罪グループが関与か

男性は4人と面識はないが、友人が金銭トラブルになっていて、金を立て替えるように脅された。

警視庁は4人の認否を明らかにしていないが、外国人を使った犯罪グループが関与しているとみて実態解明を進めている。

（「イット！」11月13日放送より）