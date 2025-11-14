【会見全文】MVP中継はデコピンとおそろいブラウンの装い！大谷選手と真美子夫人登場「素晴らしいシーズンだった」

4度目のMVPを受章したドジャース大谷翔平選手は、MVP発表の中継に妻の真美子さんと愛犬デコピンとともに登場した。

大谷選手、真美子さんともに、デコピンの毛の色と合わせたようなブラウンの装いで、受賞決定後にはインタビューに応じた。

大谷選手は受賞について、「非常に光栄ですし、映っている選手、ソト選手、シュワーバー選手も素晴らしいシーズンだったので、そういう素晴らしい選手と競い合えた事が、まず良かったなと思っています」と喜びを語った。

さらに、「ワールドシリーズで勝ったのがまず1番。自分のなかで、達成というか素晴らしい出来事だったなと思いますし、最後の締めくくりとして自分自身がシーズンMVPを取れたというのは、非常に大きな事なので、全ての人に感謝したいなと思います」とシーズンを振り返った。

今年は打者と投手の二刀流が復活したが、「どちらも同じくらい難しいですし、今年はリハビリというか、手術からあけてピッチングサイドのリハビリの年だったので。そこに1番焦点を当てていた。そこに1番。もちろん左肩の手術もあったのでそこが一番難しかったかなと思います」と話した。

改めて今年1年について、「チームメートのサポートもそうですし、コーチもそうですし、なによりファンの皆様が。僕がもし引退して振り返ったときに、素晴らしい年だったよなと思う年になると思うので、ドジャースのファンの人たち、チームの人たちにとって素晴らしい1年だったなと思います」と振り返った。

最後に司会者が、大谷選手と真美子さんの間にずっと座っていた愛犬について、「デコイもよくがんばったね」と褒めて「何かご褒美はあげるの？」と聞かれると、大谷選手も思わず笑い「Yhea」と回答。デコピンは真美子夫人との間から飛び降りてしまい、一同の笑いで会見が締めくくられた。