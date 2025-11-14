レースクイーン（レースアンバサダー）や格闘技のラウンドガールなどで活躍するモデル水神きき（27）が13日、自身のインスタグラムを更新。松茸料理を満喫した様子を投稿した。

茶色いロング丈カーディガンなどの秋コーデ姿を披露して「早めに行ったのをいいことに余裕もってカマしてたら旬になってました ＃松茸小屋 ＃別所和苑 毎年恒例なりつつある松茸ざんまい！」とつづった。松茸の鍋や、土瓶蒸しなどを食べるショットなども添え「今年も旬が来てくれて世の中の野菜やお魚たちありがとう 箱買いしたい」と季節の食を楽しんだ。

また、別の投稿では「第72回マカオグランプリに参戦するTOM'SのBigBOSSアンバサダーを務めさせていただくことになりました 世界トップレベルの舞台で、5度目の優勝を目指し、チームの一員として全力で盛り上げてきます」などと報告し、「今週末はマカオGP 来週末はシュートボクシング 盛り沢山なので、寒さに負けず体調管理は気をつけよう」と季節の変わり目のファッションも披露した。

ファンやフォロワーからも「コーデお似合いで可愛い」「ビジュがレベチ〜」「美食家さんですね」「トップスターにしか見えん」「世界一の美女」などのコメントが寄せられた。

水神は東京都出身。格闘技の「K−1ガールズ」やシュートボクシングの「シュートガールズ」、カーレースのレースアンバサダーなどを務め、盛り上げる様子やプライベートショットなどをSNSで発信している。趣味はサウナ、旅行、大型バイク。特技はチアリーディング。身長170センチ。