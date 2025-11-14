人気YouTuberのヒカル（34）が14日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「ノアと離婚について話しました」と題した30分ほどの動画をアップした。

ヒカルは9月14日更新の動画で妻の進撃のノアは双方の浮気を容認する「オープンマリッジ」宣言をし、ネット上で大きな反響があった。動画投稿から24時間後にチャンネル登録者数は動画投稿時の507万人から500万人を割り込む495万人まで減少。1日で約12万人の登録者が減少した。14日現在では482万人で、約25万人減となっている。

ヒカルは5月31日に自身のチャンネルで「交際0日婚」発表をした、進撃のノアとともに2人で登場。ヒカルが「そもそも僕たち連絡も取ってないし、会ってなかったんですよ、この1カ月ぐらい」と切り出すと、ノアも「LINEすら0やったもん」と呼応した。

ヒカルは「LINEも本当に3週間ぐらいしてなかったなっていうぐらいしてなくて。お互いにオープンマリッジの件があって、いろいろ炎上しましたと。で、僕は僕で会社の損失とかもあったのでやらないことが目の前にあったので、そっちに集中していた。ノアもばたばたしてて、お互いに考えることがあって。いったん距離を置こうじゃないかと。自然になんかこう、お互い連絡取り合わなくなって」と双方の近況について語った。

現在、ノアはヒカルの動画には出演してない状況。ノアはその点が不満だったという。ヒカルは「俺からすると、動画に出さないっていう風に言った一番の理由はもう世間が面倒くさいっていうのがデカすぎて。ノアちゃん、かわいそうみたいな。代弁者がめっちゃ湧いてくるやん。共演することに何のメリットもない」などと説明。

その上で「本当にぶっちゃけると、ノアのスタンスが俺嫌いで。別にその俺と比べて、めっちゃ俺よりまともかって言われたら、そうでもないやん。やけど、世間にはそう見せてるわけやん」などと本音を吐露した。

一方、ノアはヒカルのプロポーズを受けた理由として「ありのままを話した上で結構しようって言ってくれたやん。ありのままをしゃべれてない」などと反論した。

その後も話し合いは続いた。ヒカルは「いつ終わるかは本当分かんないです。マジで。お互い衝動的に生きてるし、どっちが正解かも分かってない」とした上で「本当に片方のどっちかがめっちゃ無理やなってなったら、もうその時はすんなり離婚すればいいじゃないかっていう。もう結論ですね」と語った。最後に「一応オープンマリッジ、最終回ではなく、何とか継続ということなんで」と締めくくった。

妻のノアは元キャバクラ嬢で実業家、インフルエンサー。大阪ミナミでキャバ嬢デビュー後、北新地に移り、5年で年収2億円を達成。バラエティー番組などにも多数出演し、著書も出版している。