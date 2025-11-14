3年連続4度目のMVPをとなったドジャース大谷翔平のモノマネ「ミニタニ」として全試合現地観戦を行っているお笑い芸人アキ・テリヤキが14日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。25年のドジャースの全179試合を現地生観戦を達成したミニタニが年間総チケット代金を告白した。

番組では渋谷凪咲が「全試合見られたじゃないですか。その金額って」と問われ、明かした。

ミニタニは「一番安いチケットは日本円にして600円。クアーズフィールドでは600円というのがあった。一番でかいのはワールドシリーズ第7戦、最終戦ですね。立ち見席で1300ドル。日本円で約20万円。それだけ差はあるんですけども、もろもろ、飛行機代、チケット代、宿代、併せて年間350万円ほど」とあかした。

パンサー向井慧は思わず「まじで、何をされてる方なの？」と質問。ミニタニは「基本的にはユーチューブの収益ですとか、このようにシーズンオフ、テレビ出演などさせていただいてのことなんですけど」と説明。さらに「シーズン中はね、大谷選手、ガムシャラに『追いかけて』ますけど、シーズンオフは支払いに『追われる』」と語り、スタジオに笑いが広がった。