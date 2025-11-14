

猫のためのグッズが進化し続けている。写真は猫用食器の使用感を自ら試すものづくり企業の社長（写真：クロス・クローバー・ジャパン）

【写真】インパクトがすごい！ 猫用食器の使用感を自ら試す人間 ｢猫になりきって商品開発｣

ペットフード協会がまとめている全国犬猫飼育実態調査によると、猫の生涯必要経費は2024年160万6097円。19年の134万4751円から増加傾向にある。

同協会では外に出すことがある猫、ない猫別にも飼育経費をまとめており、22年以降は外に出ない猫の支出が増加と分析。中でも主食用キャットフード、雑貨、獣医の医療費で毎月の支出が増えているとしている。

物価高によるフードの値上がりもあるが、それ以外にも、

1、 ペットの家族化によりケアが手厚くなった

2、 長寿命化により病気も増え、医療の必要性が高まった

などの理由が考えられる。

今回は、こうした猫飼い実態を背景に進化・多様化している猫のケア用品について、「全自動トイレ」を販売しているオーエフティー、猫の爪切りのときに使うマスク・エリザベスカラーなどを開発・販売しているクロス・クローバー・ジャパンの2社に取材をした。猫ケア用品の開発会社の“猫ファースト”な開発・販売現場が想像以上にすごかった。

猫トイレの最新トレンドは｢全自動トイレ｣

猫ケア用品の1つ目として取り上げるのが猫トイレだ。

フンや尿をした後にシャッシャッと砂をかける…「ネコババ」の語源になった（といわれる）、この習性があるため、猫トイレは犬用に比べても格段に多様化した。

箱に砂を入れたシンプルなものから、スノコ状のシステムトイレ、砂が飛び散らないカバーがついたものなどなど。砂の形状や材質もさまざまだ。

そして今、猫トイレの最新トレンドとも言えるのが、全自動トイレだ。

普通のトイレでは、猫が排泄をするたびに、尿で固まった猫砂やフンを取り除く必要がある。猫の平均トイレ回数は排尿2〜4回、排便1回。汚れていると使わないので、できるだけキレイにしておいてやりたい。全自動ではこの作業を飼い主の代わりにトイレがやってくれる。



全自動猫トイレCATLINKの売れ筋機種PRO-X（写真：オーエフティー）

いつ頃から販売されるようになり、どれぐらい売れているのか。2019年から全自動トイレの「CATLINK（キャットリンク）」を扱い始め、累計2万台を販売しているオーエフティーに話を聞いた。



（写真：オーエフティー）

同社では猫がどうしても使わなかった場合、30日以内に連絡すれば返品も受け付けているとのこと。これが今回話を聞こうと思った大きな理由だ。

営業担当の若林昇一郎氏によると「返品率は100台に1〜2台」とのことだ。一般的には多いのかもしれないが、予想していたより少ない。

筆者は、全自動トイレは猫にとって使いにくいだろう、という印象を抱いていた。ネットで全自動トイレを検索すると、多くが「周囲を見渡せない」「入り口が狭い、高い」「音がする」など、うちの猫だったら使わないだろう特徴があったからだ。

一方、入り口が高いと感じた点については、同社では別売りのステップを使って入り口の高さを調整することも可能だという。



（写真：オーエフティー）

また同社で返品率がそれほど高くない理由は、サポートの手厚さにあるようだ。

「『猫が使わない』という問い合わせがあったら、以前使っていたトイレの砂を少量入れる、はじめは電源を入れないでおくなどのアドバイスをする。使うまでに時間がかかる猫もいて、飼い主が途中で諦める場合もある。あとは、部屋に置いてみると思ったより大きかった、という理由での返品もある」

全自動トイレはいろいろなメーカーが出しているが･･･

工業用機械の輸入販売を行っていた同社がペット関連事業専門になったのが2005年。2010年代終わりから全自動トイレを扱うようになり、ここ数年は高級猫砂も含めたトイレ周りの商品に集中的に取り組んでいるそうだ。

若林氏によれば、全自動トイレはもともとアメリカの会社がパイオニアで、すぐにほかの国でも作られるようになった。同社では最大7社の商品を扱っていたが、現在はキャットリンクの代理店として、1社のみに絞っている。キャットリンクは中国の会社で、日本で出回っているほかの全自動トイレも同様に中国製品が多いという。

「比較する中で、修理のしやすさやサポート体制が優れていたから。全自動トイレの認知は3年ぐらい前から広まってきて、多くの機種が発売されている。ただ市場にばらまいている企業もあり、販売店によって対応が異なるなどの弊害が生まれている。価格競争も厳しくなっている。当社はサポートをしっかりやってくれる会社を選定して扱うべきという方針で、キャットリンクのみの取り扱いを始めた」（若林氏）



（写真：オーエフティー）

同製品はアメリカ、韓国、タイなど世界で65万台売れており、ユーザーからのフィードバックを受けて改善を加えてきた結果、手入れがしやすくなり、壊れにくくなったという。

耐用年数は平均3年、丁寧に使えば5年。多頭飼いの場合は傷みやすく、耐用年数が短くなるという。機械なので、長く使っていると部品が壊れることも。壊れた場合は、まずはユーザーに部品を送り、自分で修理してもらう。難しければ引き取り、国内の提携工場で修理する。型替えなどにより部品がない場合は買い替えで値引きするなど柔軟に対応しているそうだ。

主力商品は6万円代だが、昨今の全自動トイレ市場の活況を受け、メーカーが攻勢に出た。11月発売の「OPEN-X」はより価格を下げての販売に。実際の販売価格はセール等によって変わるが、11月中旬時点では2万9800円にて販売されている。オープンタイプで、トイレ記録も管理できる。

機能が進化し、価格も安くなってきた全自動トイレ。猫の性格や、飼い主それぞれの事情にもよるが、猫の飼い主として気になるのが、猫の気持ちや健康に寄り添った商品なのかどうかだ。今回、キャットリンク社が販売価格を下げた点は猫にとって機能面で満足度が下がるものでないか心配だが、オーエフティーによればこれは会社が価格面で市場に勝負をかけてきたためとのことで、品質や機能面の低下ではないという。

返品も含む丁寧なサポート、細かいブラッシュアップで、猫にとっての使いやすさにもつながる、という意味で期待したい。

岩手県にある猫のためのものづくり企業

猫ケア用品の2つ目として取り上げるのが、岩手県にある猫のためのものづくり企業、クロス・クローバー・ジャパンだ。



もふもふマスクを着けて爪を切っている（写真：クロス・クローバー・ジャパン）

代表的な商品を見てみよう。「もふもふマスク」は爪切りのときに使う商品。鼻と口を残して顔をすっぽり覆うもので、包まれる安心感から、暴れる猫が大人しくなって爪を切らせてくれるという。2015年1月に販売し、累計4万枚が売れた。2950円で8サイズある。



エリザベスカラーの使用感テストに協力する愛猫のあんこちゃん（写真：クロス・クローバー・ジャパン）

エリザベスカラーは2011年に発売し、累計7万枚。4800円〜（サイズによって異なる）で、4タイプ・7サイズ。セミオーダーにも応じる。

そのほか、猫が食べやすい形状の食器や食器台、トイレ、化学物質無添加の猫砂など。ECサイト「nekozuki」には、18カテゴリー48商品が並ぶ。

非常にユニークなのが商品開発の手法だ。

開発中の猫用品を人間サイズで製作し、代表取締役の太野由佳子氏自ら「猫になったつもり」で使用感をテストするのだという。



「猫になったつもり」で使用感をテスト中（写真：クロス・クローバー・ジャパン）

太野氏の愛猫、3匹の猫社員もモニターとして商品開発に参加する。完成までに多いときで100回以上試作を繰り返すほか、発売後もユーザーの意見を受けて改良を続けるそうだ。



「猫になったつもり」で使用感をテスト（写真：クロス・クローバー・ジャパン）

そんな猫ファーストな姿勢がユーザーの信頼を勝ち取り、客はリピーターが54％を占める。多頭飼いの猫のためや洗い替えなどで、1人の客が複数注文する。動物病院の待合室などで話を聞いて、注文してくる客もいる。

また新たな商品のアイデアも、客の困りごと相談から生まれることがほとんどだ。

起業して間もない頃は知識もなく、アイデアを他社に真似されることが続いた。近年は特許申請をするようにしている。

「猫に役立つことを仕事にしたい」と起業

2005年に起業したきっかけは、動物愛護団体での経験から「猫に役立つことを仕事にしたい」と感じたこと。当初運営していた実店舗はうまくいかず、売り上げがゼロの日もあった。ネット通販に切り替えたことが突破口となる。

「と言ってもはじめは時間があったので、お客様に電話をして、なぜ買ってくれたのか、困っていることは何か、聞くようになった。しかし飼い主の困り事を解決できる商品がなかなかないことに気づいた」（クロス・クローバー・ジャパン代表取締役 太野氏）

ないものなら自分で作るしかない、と、猫のための商品開発を始めたのが2008年だ。ものづくりの1号として猫用のエリザベスカラーに着手。直接のきっかけは飼い猫の病気だった。

「その当時は猫専用のエリザベスカラーがなく、犬用のものをつけていた。硬くて重いカラーが負担になって、元気がなくてかわいそうだった」（太野氏）

人間サイズで自身が試すという開発手法もその頃からだ。

「猫はどうしているんだろう？ という気持ちで自分でも体感してみる。匂いや、着けたときの感じを確かめる」（太野氏）



エリザベスカラーをつけていても食べやすいか、人間用を作って試している（写真：クロス・クローバー・ジャパン）

エリザベスカラーは結局、開発に3年を要した。またエリザベスカラーをヒントに開発されたのが食器だ。フチが斜めの形状で、餌が皿の中央に集まるよう、内側に「返し」がついている。猫を観察し、舌で餌を押し出すようにして食べる習性から、合う形状を考えた。エリザベスカラーをつけていても食べやすいよう工夫されている。

このように、1つの商品を開発すると、関連して別の商品のアイデアが生まれることも多い。

最近、力を入れて取り組んでいるのが介護用品だ。



商品のモニターを務める愛猫のミッシェルちゃん（写真：クロス・クローバー・ジャパン）

「困りごとの内容が深くなってきたと感じる。がん、腎臓病などで療養中の猫も増えてきた。一人暮らしの飼い主も多く、会社を休んで世話をしている。とくに腎臓病の猫のケアは一人だと大変だ。これからは高齢の飼い主が高齢猫の介護をすることも増えてくるだろう」

欠かせない職人の存在

腎臓病の療養で役立つのが保定袋「ねこずきのおくるみ」。皮下点滴の際に猫に着せることで、飼い主一人でも猫を安全にケアできる。



ねこずきのおくるみ（写真：クロス・クローバー・ジャパン）



ねこずきのおくるみ（写真：クロス・クローバー・ジャパン）

自身の愛猫を腎不全で亡くし、自宅で介護できていたら、という後悔から6年かけて開発した。ポイントは、足が床につくと落ち着く猫の習性に合わせて作られており、1人でも、猫を暴れさせず保定できることだ。

そしてこうした、猫の習性に合わせたものづくりに欠かせないのが、職人の存在だという。

磁器や南部鉄器の職人、縫製職人などは地元・岩手の工場、工房に依頼している。しかし国産であれば地域は限定しておらず、例えば爪切りは新潟の工場に依頼しているそうだ。



猫用の食器を手がける磁器職人（写真：クロス・クローバー・ジャパン）



エリザベスカラーやおくるみは婦人服などを手がける縫製職人に依頼している（写真：クロス・クローバー・ジャパン）

「丈夫で長く使えるものを作りたいというのが理由だ。プラスチックなどは壊れたとき間違って食べてしまう危険もある。また猫にとって新しいものはストレスで、慣れるまでに時間がかかる。ストレスをなるべく少なくしたい」

人間でなく猫用、そして独特な形状ということで、最初は嫌がられることも多い。しかし諦めずに説明し、猫が使っている様子の動画を見せるなどして、理解を得ていったそうだ。

今後も事業を通じ「猫が幸せになる手伝い」をしていく。不思議なもので、猫を介すると人との距離が縮まる。猫の健康について専門家が解説する「猫好きの学校」もサイト上で運営している。

「猫は人間が選んだものしか使えない。正しい情報を知り、猫に本当に役立つものを選んでもらえればと思う」

猫を観察し、猫になりきることで、世にないものを生み出してきた。規模は小さいながら、猫ケア用品の市場において、同社の果たす役割は大きい。

（圓岡 志麻 ： フリーライター）