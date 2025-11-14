2025年度後期（大阪制作）NHK連続テレビ小説『ばけばけ』に出演している髙石あかりのインタビューコメントが公開された。

朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツをモデルにした物語。外国人の夫、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代者として語り紡いだ夫婦の姿が描かれる。主人公・松野トキを連続テレビ小説初出演となる髙石、トキの夫ヘブン役をトミー・バストウが演じる。

髙石は本作について「台本を読みながら“なんで私の思っていることを言うんだろう”と思うくらい、トキは自分自身と重なる部分が多い」と明かす。

制作統括の橋爪國臣からの言葉を受け、「トキの“自分と他人の線引きがはっきりしているところ”“相手に介入しすぎないところ”が私と似ているのかも」と分析。「“その人はその人でいい”と思えるからこそ、おじじ様や父上の価値観も受け入れられるし、ヘブンさんにも自然に接することができる」と語った。

また、家族思いな一面についても「小さい頃から“家族を守る”という感覚を持っている。優しさというより、“そう生まれてきた”という使命感に近い。武家の子としてかっこいいと思う」と笑顔を見せる。

共演者との撮影現場も和やかだといい、「松野家の皆さんは本当に優しくて、池脇さんとはだんだん顔が似てきている気がします（笑）。おじじ様と父上も憎めないキャラクター」と話す。

トキと錦織（吉沢亮）の初対面シーンについては、「アドリブ合戦のようになって、笑いをこらえるのが大変でした。私の仕掛けを全部受け止めてくれて、やり返してくれる吉沢さんの安心感がすごかったです」と撮影を振り返った。

演技については「“何かを仕掛けようとすると失敗する台本”だからこそ、みんなが武器を削ぎ落とされて戦っている感じ。“何もしないふざけ”を手に入れようと頑張っています」と俳優としての意欲ものぞかせる。

ヘブン役のトミー・バストウについても「紳士的で優しく、日本が大好きな方。お芝居で助けていただくことも多いですし、これからますます視聴者を虜にすると思います」と信頼を寄せた。

さらに、第8週については「“ビア（ビール）”を探すエピソードがあり、台詞の言い方を任せてもらったので、どうやってやろうかとワクワクしました」と語り、「スキップを教わるシーンも楽しくて、笑いが止まらなかった。役として生きながらも、素の自分と曖昧になる瞬間がたくさんありました」と撮影を楽しんだ様子を明かした。

最後に、「ふじきみつ彦さんの本は声を出して笑いながら読めるほど最高に面白い。照明やセットも細部までリアルに作られているので、そこも注目してほしいです。“上までは向かないけれど下を向かず、前を向いて生きる”トキの姿を見て、毎朝クスッと笑ってもらえたらうれしいです」とメッセージを送った。

髙石あかり（松野トキ役）コメントトキというキャラクターはあまりにも私自身。台本を読みながら「なんで私の思っていることを言うんだろう？」「このセリフ、本当に私！」と思うぐらいです。制作統括の橋爪さんとお話しして気付いたのですが、トキの自分と他人の線引きがはっきりしているところ、自分の感覚を押し付けたり介入したりしないところが私と似ているのかもしれません。「その人はその人でいい」と思っているから、おじじ様や父上が武士にこだわっているのも認められるし、ヘブンさんにもいつもと変わらず接することができるのだと思います。また、小さい頃から家族を守るという感覚を持っているのもトキの特徴です。貧乏な家族のことを背負うのも使命感からだと思います。「優しくしたい」とかではなく、もう「そう生まれてきた」という感覚。やっぱり武家の子なのでかっこいいなと思います。

松野家の皆さんは本当にすてきで優しくて、池脇（千鶴）さんとはだんだん顔が似てきている気がします（笑）。おじじ様と父上の情けないけれどもトキをしっかり愛しているところも憎めません。台本が面白い上に小日向さんと岡部さんが演じられるとより憎めないキャラクターになっていて、相当憎いことをされているのに憎めないんです（笑）。トキと錦織さん（吉沢亮）が初めて出会うシーンも忘れられないぐらいずっと笑っていました。アドリブ合戦になった時、私が仕掛けたお芝居を吉沢さんが全部受け止めてくださる安心感がすごかったです。受け止めるだけではなくやり返されて、笑ってしまうこともありましたけど（笑）。ただ、笑わせようと思っているわけではなくて、この台本は何かを仕掛けようとすると失敗する台本だと思います。だから、全員武器を削ぎ落とされてそれでも戦いに行く感覚。「何もしないふざけ」を手に入れようと頑張っています。「ばけばけ」を通して役者としても「ばけ」らけるように頑張ります！ヘブン役のトミーさんは世の人々をメロメロにする方だと聞いていたのですが、お会いしてそれを実感しています。紳士的ですごく優しくてとにかく日本が大好きな方です。ヘブンさんと似ているところもあるのでお芝居で助けていただくことも多いでしょうし、これからもっと視聴者の皆さんもすてきなトミーさんの虜になると思います。

おタエ様が物乞いとして頭を下げられた瞬間（第6週）に、ずっとトキの中にあったおタエ様の人物像やいろいろなものが崩れたのを感じました。家の格など、守り継いできたものを1個手放した瞬間を見てしまって、もう自分がすることは1つだと思ったのではないでしょうか。目の前にできること（女中）があったし、それを掴むことしかできなくて必死で掴んだのだろうと思います。第35回の母上の「産んでくれたおタエ様のためなら（ラシャメンになってもいいとトキが思った）」という発言は衝撃でした。トキにそういうつもりはなく、ただもう全員が家族だったんです。それは雨清水家も含めてだったからこそ、母上の本心を聞いた衝撃や、三之丞の「おトキの家族から外してほしい」という言葉で気持ちがすごくぐちゃぐちゃになったと思います。ぐちゃぐちゃになったからこそ、とにかくこのお金を三之丞に受け取ってもらわないと！と、それだけを思ってかなり強く言いました。必死でした。その後、母上がおじじ様に「ヘブン先生の女中を続けさせてください」と一緒にお願いしてくれた瞬間もいろんな感情があふれて、多分涙していたと思います。演じながら台本にはないものが常に生まれています。

第8週、すごく楽しかったです！この週の台本は大笑いしながら読みました。ヘブンに頼まれて“ビア（ビール）”を探すというエピソードがあるのですが、“ビア”候補の品を紹介するときの言い方は、こちらに全部任せられていたので、「どうしよう…！」と思いつつもワクワクして、何ができるだろうとすごく楽しみに本番に挑ませていただきました。トキはせりふどおりでヘブンさんのリアクションはトミーさんのアドリブ的な演じ方でしたけど、せりふを言ってる感覚はほぼなくて、ただただ楽しかった…！みんなでヘブンに教わってスキップに挑戦するシーンは、スキップもどんな風にやるかそれぞれに任せられていたので「あ、この人、こうくるんだ」みたいな感覚がお互いにあったと思います（笑）。最初にスキップを教わったシーンはトキもヘブンも酔っぱらっていたので、ここはもう何でもいいと思ってやっていたらお互いにツボってしまいました。それが完全に映像に映っていると思います（笑）。トキとしてヘブンとして笑っているのですが、きっと素に見えるはず。役として生きているけど、素の自分と曖昧になる瞬間がたくさん詰まった第8週でした。

ここまで声を出して笑いながら読める台本にはなかなか出会えないと思うほど、ふじきみつ彦さんの本が最高に面白いです。演出にもこだわりがあって、例えば照明が本当に暗かったり、松野家が本当に狭かったりするんです（笑）！メイク直しのために全員家から出なくてはいけないくらい狭いし、ほこりもすごいし、服にも汚しをほどこしてリアルに作っているのでそのあたりにもご注目ください。良い作品になっていると実感しながら撮影できていること、そして皆さんに見てほしいと自信を持って言えることがすごくうれしいです。トキは上までは向かないかもしれないけれど、下を向かず、前を向いて生きていきます。その姿を見て、毎朝クスッと笑ってもらえたらうれしいなと思います。（文＝リアルサウンド編集部）