テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１４日、ドジャース・大谷翔平投手が全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）会員の投票による今季のナ・リーグ最優秀選手（ＭＶＰ）に満票で選出されたことを速報した。

エンゼルス時代を含めて、２３年から３年連続４度目の受賞にスタジオでは、金曜コメンテーターで司会を務める羽鳥慎一アナウンサーが「すばらしい」と絶賛。タレントの長嶋一茂、コメンテーターを務める元テレビ朝日社員の玉川徹氏ら出演者がそろって拍手でたたえた。

長嶋は「満票でよかったですね。そこだけでしたから」と笑顔を浮かべ「よかったですね」とコメントしていた。

３年連続受賞は２００１〜０４年に４年連続で受賞したバリー・ボンズ（ジャイアンツ）以来２人目で、４度目受賞も７度のボンズに次ぐ史上２位となった。大谷を上回る５６本塁打、１３２打点で２冠王だったカイル・シュワバー外野手（フィリーズ）との事実上の一騎打ちを制した。今季の大谷は自己最多を更新するリーグ２位の５５本塁打を放ち、１０２打点、打率２割８分２厘で、ＯＰＳ１・０１４はリーグトップ。投げても１４登板で１勝１敗、防御率２・８７で、４７回で６２三振を奪った。