¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬£³Ç¯Ï¢Â³£´ÅÙÌÜ¤Î£Í£Ö£Ð à¥ª¥ª¥¿¥ËÈè¤ìá¿á¤Èô¤Ð¤¹ËþÉ¼Áª½Ð¡ª
¡¡¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤¬¤Þ¤¿Îò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¡ª
¡¡Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡Ê£Â£Â£×£Á£Á¡Ë¤Ï£±£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£´Æü¡Ë¤Ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°£Í£Ö£Ð¤òÈ¯É½¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³£´ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤òËþÉ¼¤Ç²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÅêÉ¼¸¢¤ò»ý¤ÄÆ±²ñ½êÂ°¤Îµ¼Ô£³£°¿ÍÁ´°÷¤¬ÂçÃ«¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¡££´ÅÙÁª½Ð¤ÏºÇÂ¿£·ÅÙ¤Î¥Ð¥ê¡¼¡¦¥Ü¥ó¥º¤Ë¼¡¤¤¤ÇÃ±ÆÈ£²°Ì¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Ï£Í£Ö£ÐÅêÉ¼¤Ç¤Î¡Ö¥ª¥ª¥¿¥ËÈè¤ì¡×¤ò¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÅêÂÇÆóÅáÎ®¤Ç¿á¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤âÃíÌÜ¤ÏËþÉ¼¤«¤É¤¦¤«¤À¤Ã¤¿¡££Í£Ì£Â¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÈÖÁÈ¤ËÃã¿§¤Î¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤ÇÃã¿§¤Î°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¡¢°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤È¤È¤â¤Î¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¸µ´ÆÆÄ¤Ç¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿¥É¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¡¼»á¤«¤éÌ¾Á°¤¬¿ì´·¤ì¤ë¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£