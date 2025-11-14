【スカッと】不倫夫の目の前で「このまま送信しまーす」→ 妻が仕掛けた“公開制裁”の計画【ママリ】

主人公・佳奈は、職場で出会った夫・邦夫と結婚し、専業主婦に。しかし、幸せな時間は長く続きませんでした…。夫の不倫が発覚し、そのころから夫はモラハラ気質に。問い詰めても、威嚇したり、佳奈を見下したりするばかり。そこで佳奈は、夫の後輩とともに、徹底的に追い詰める準備を進めます。そして今日は、いよいよ決戦の日です…。著者・はたけ(@hatake_0123_)さんが描く不倫漫画『公務員の夫と修羅場になった話』をダイジェスト版でごらんください。

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

証拠写真を提示されても、余裕の夫…

夫に対して疑惑を抱き、不倫の証拠集めをしていた佳奈。ですが、苦労して手に入れた証拠を、あっさりと否定されてしまったのです…。



ですが実は、このことは想定済み。いつも言い訳ばかりの夫に対して、佳奈は次の作戦を用意していました。それは…。

あれほど認めなかった夫が、顔面蒼白

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

佳奈が集めた不倫の証拠は、1回きりのものではありませんでした。何度も不倫現場へと足を運び、何度も何度も、撮影していたのです。



さすがの夫も、まずいと思ったのでしょう。みるみると顔色が変わります。

それでも認めない？妻の最終手段

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

夫は公務員。そこで佳奈は、このことを逆手にとり、社会的制裁を加える準備をしていたのです。最後まで言い訳ばかりだった夫が、ようやく不貞行為を認めました。



モラハラ気質全開で、佳奈を見下してばかりでしたが、自分に都合が悪くなった途端、土下座した夫。ですが、もう遅いですね。佳奈は夫に見切りをつけ、離婚を言い渡します。



不倫の証拠を集め、自分の幸せのために闘った佳奈。裏切者から解放された今は、自分のために自分の人生を歩んでいます。強くたくましい女性の姿に、勇気をもらえる作品です。

記事作成: ももこ

（配信元: ママリ）