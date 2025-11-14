「僕のヒーローアカデミア」より「S.H.Figuarts 麗日お茶子」が楽天ブックスにて11％OFFで販売中
【S.H.Figuarts 麗日お茶子】 発売日：10月25日 参考価格：9,900円 セール価格：8,713円
【セット内容】
［スペシャルパーツ］
楽天ブックスは、BANDAI SPIRITSから発売中の可動フィギュア「S.H.Figuarts 麗日お茶子」を参考価格から11％オフの8,713円で販売している。
本商品は、TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」より「麗日お茶子」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。「ウラビティ」ならではの浮遊感溢れるヒーローアクションを楽しめる。また、様々なシチュエーションを再現できる豊富なオプションパーツが付属する。
さらに、スペシャルパーツとして、劇中クライマックスで「トガヒミコ」が見せた「麗日お茶子」に変身した姿を再現した頭部パーツが付属する（※本商品は「S.H.Figuarts 麗日お茶子」1セットのみ）。
【セット内容】
・本体
・交換用手首パーツ左4種右5種
・交換用手首パーツ両手
・交換用表情パーツ3種
・交換用髪の毛パーツ
・拡声器
・ワイヤー×2
［スペシャルパーツ］
トガヒミコ頭部パーツ一式
※「S.H.Figuarts 麗日お茶子」以外の商品は付属しません。
(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会