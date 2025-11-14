楽天ブックスは、BANDAI SPIRITSから発売中の可動フィギュア「S.H.Figuarts 麗日お茶子」を参考価格から11％オフの8,713円で販売している。

本商品は、TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」より「麗日お茶子」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。「ウラビティ」ならではの浮遊感溢れるヒーローアクションを楽しめる。また、様々なシチュエーションを再現できる豊富なオプションパーツが付属する。

さらに、スペシャルパーツとして、劇中クライマックスで「トガヒミコ」が見せた「麗日お茶子」に変身した姿を再現した頭部パーツが付属する（※本商品は「S.H.Figuarts 麗日お茶子」1セットのみ）。

【セット内容】

・本体

・交換用手首パーツ左4種右5種

・交換用手首パーツ両手

・交換用表情パーツ3種

・交換用髪の毛パーツ

・拡声器

・ワイヤー×2

［スペシャルパーツ］

トガヒミコ頭部パーツ一式

※「S.H.Figuarts 麗日お茶子」以外の商品は付属しません。

(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会