バスソルトSeluneで叶える♡フィンガーライム香る癒しバスタイム

アース製薬から新感覚バスソルト「Selune セルネ 心やすらぐフィンガーライムの香り」が登場！2025年10月20日発売、500g入りでオープン価格です。オーストラリア・シャークベイの海塩を炭酸パウダーで包み込み、湯に入れると心地よい発泡音とともに香りが広がります♡マリンイエローの湯色と柑橘系の落ち着いた香りで、自宅のお風呂を特別な癒し空間に。

オーストラリア海塩×炭酸で贅沢バスタイム

Seluneは世界遺産オーストラリア・シャークベイ産の海塩※1を贅沢に使用。独自技術で炭酸パウダー※3で包み込むことで、お湯に入れた瞬間、やさしい発泡音とともに成分が溶け出します。

五感で楽しむ入浴体験は、日常のストレスを忘れさせ、心身をゆったりと癒します。

※3：炭酸水素Na、炭酸Na、コハク酸

CHOOSYの新作セットで叶う♡夜の集中ケア「ニードル＆パック ワンデイ スペシャル」

視覚と香りからのリラックス効果

湯色は水平線に沈む夕日をイメージしたマリンイエロー。視覚からもやすらぎを演出します。

香りはみずみずしく落ち着いたフィンガーライムの香りで、柑橘系の爽やかさと深みのある安らぎを感じられます。毎日のバスタイムが、自分だけの特別な癒しのひとときに♡

Seluneの使い方とブランドストーリー

使い方は簡単！家庭用浴槽にお湯約200Lを張り、本品35～60gを入れてよくかき混ぜ、溶かしてから入浴します。

ブランド名「Selune」はフランス語の「Sel＝塩」と「Lune＝月」を組み合わせた造語。塩の力で癒し、月の光のように静かにやすらぎを届けたいという願いが込められています♡

※1：世界遺産オーストラリア シャークベイ原産海塩（ひきしめ成分）

Seluneで心も体も満たされる癒しバスタイム

アース製薬の新作バスソルト「Selune セルネ 心やすらぐフィンガーライムの香り」（500g・オープン価格）は、オーストラリア海塩※1と炭酸パウダー※3で五感を刺激。

マリンイエローの湯色と上質なフィンガーライムの香りで、忙しい日常から解放される自分だけの癒し時間を叶えます♪Amazonでも購入可能です。