デフリンピック東京大会（読売新聞社協賛）は１４日、開幕の１５日に先立ってサッカー男子が行われ、熱戦がスタートする。

１３日は本番会場である福島県のＪヴィレッジで、男女の日本代表がともに調整を行った。

男子は出場予定だったアルゼンチンとセネガルが辞退したため、予選グループの組み合わせ抽選が再度行われ、日本の１４日の初戦の相手は豪州となった。

セットプレー入念に確認

平均身長で大きく上回る豪州に対し、日本の斎藤登監督は「高さで勝てない分、その他のもので上回らなきゃいけない」と強調。１３日の練習ではサイドからの低く鋭いクロスボールに合わせる攻撃やセットプレーを入念に確認するなどした。

約１か月前に右太もも付け根を肉離れしていたエース岡田拓也（アッヴィ合同会社）も順調に回復し、「予定通りしっかりここまで準備できた。緊張はない」と笑顔。対戦相手が当初の英国から豪州に変わったことについては、「相手がどこだろうとメンタルの部分が変わることはない。結果だけでなく内容にこだわり、楽しみながらやっていきたい」と意気込んだ。

主将ＧＫ松元卓巳「コミュニケーション楽しんで」

デフリンピックの日本開催は初めてで、デフサッカーの観戦自体が初めてという来場者も少なくないはず。主将のＧＫ松元卓巳（あいおいニッセイ同和損保）は「（日本は）スピーディーで『本当に耳が聞こえてないの？』というぐらい、いいサッカーができる。選手によって手話や表情など色々なコミュニケーションの特徴があるので、そうした細かい部分も楽しんでもらいたい」と多くの観客の前でのプレーを楽しみにしている。（西口大地）