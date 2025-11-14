俳優の小谷嘉一（43）が14日までにX（旧ツイッター）を更新。海外進出に向けて渡米することを報告した。

小谷は、「このたび、僕は新しい挑戦のためにアメリカへ向かうことにしました」と報告し、「ずっと追いかけてきた表現の幅を、さらに広げるため。俳優として、そして創り手として、もう一度自分を磨き直すためです。別れの挨拶ではありません。この挑戦は、未来の作品をもっと良くするための大きな一歩にすぎません」と説明。「日本で待っていてくれる仲間がいて、これから一緒に創りたい作品があって、そして何より、ずっと応援し続けてくれた方々がいる。それ原点であり、帰る場所です。だから心配しないでください。ただ、一度自分の限界を超えるために、少しだけ遠くへ行ってきます」とつづった。

続けて「正直、不安もあります」と吐露しつつ、「でも、それよりも大きいのは、『見守ってくれている』という確信です」と小谷。「いつも本当にありがとう。また新しい一歩を踏み出せます。行ってきます。そしてこれからも、どうか歩みを見届けてください」と呼びかけ、「Goodbye Japan!!」と記した。

小谷は1999年、「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」で最終選考まで残り、その後、本格的に芸能活動を開始。特撮テレビドラマ「仮面ライダーアギト」や、「ミュージカル テニスの王子様」、「舞台戦国BASARA」などへの出演で知られる。プライベートでは、13年に舞台「絶対彼氏。」で共演した元モーニング娘。の新垣里沙と16年に結婚したが、18年に離婚を発表した。