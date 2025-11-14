日帰りでいきたい「和歌山県（南紀・熊野・白浜エリア）の温泉地」ランキング！ 2位「勝浦温泉」を抑えた1位は？
忙しい日々の中で、心と体をリセットしたいと感じることはありませんか。そんなときに思い浮かぶのが、静かに湯けむりが立ちのぼる温泉地です。観光を楽しむのはもちろん、気軽にリフレッシュできる場所としても人気を集めています。非日常の癒やしを求めて、あなたも温泉地を訪れてみませんか。
All About ニュース編集部では、2025年11月6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。
その中から、日帰りでいきたい「和歌山県（南紀・熊野・白浜エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「美味しいマグロが食べたい」（50代男性／徳島県）、「熊野灘の海辺にあり、新鮮な海の幸と温泉が魅力だから」（40代男性／静岡県）、「南紀の雄大な自然と温泉、そして新鮮な海の幸を堪能できるからです。泉質に恵まれた温泉郷が広がり、特に美肌効果があると言われる泉質も魅力です。また、日帰りでも豊かな海辺の景観や、那智勝浦漁港周辺の活気ある雰囲気を味わうことができます」（60代男性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「美肌の湯として有名で、泉質がとても良いと評判です。山間の静かな場所にあり、自然に囲まれた中でゆっくりと温泉を楽しめるのが魅力。日帰りでも十分に癒されそうです」（40代男性／北海道）、「日本三美人の湯、一度は入ってみたいです」（50代女性／兵庫県）、「秘境感があるから」（20代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：勝浦温泉／32票勝浦温泉は、太平洋に面した紀伊勝浦湾に浮かぶように旅館が点在する温泉地です。特に、洞窟風呂や船で渡る露天風呂など、海と一体となったようなダイナミックな温泉体験が人気を集めています。周辺は熊野古道や那智の滝といった熊野信仰の聖地に近く、観光の拠点としても優れています。新鮮なマグロの水揚げで知られ、海の幸も魅力です。
1位：龍神温泉／40票龍神温泉は、和歌山県の中央部、日高川沿いにある山深い温泉地で、「日本三美人の湯」の1つ。歴史が古く、開湯から1300年以上の歴史を持つとされます。山間の静かな環境が保たれており、自然に囲まれながら、肌触りの良い柔らかな湯を楽しむことができます。秋の紅葉シーズンは特に景観が美しく、心身ともにリラックスできると評判です。
