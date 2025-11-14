ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËþÉ¼MVP¡ªÎóÅç´¿´î¡ÖÂçÃ«ÍÍ¡×¡Ö¸½ÌòºÇ¶¯¡×TV³Æ¶É¥Ë¥å¡¼¥¹Â®Êó¤ÇÅÁ¤¨¤ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î21¡¢23Ç¯¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤ËÂ³¤¯4ÅÙÌÜ¤ÎËþÉ¼¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²÷µó¤Ë¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤Ç¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹Â®Êó¤È¤·¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¡¢ÆüËÜÃæ¤«¤é½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÂÇÎ¨¡¦282¡¢¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î55ËÜÎÝÂÇ¡¢102ÂÇÅÀ¡£21Ç¯¤Î96»Íµå¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î109»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢µåÃÄÎòÂå2°Ì¤Î146ÆÀÅÀ¡¢½ÐÎÝÎ¨¤ÈÄ¹ÂÇÎ¨¤òÂ¤·¤¿OPS¤Î1.014¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥ê¡¼¥°ÃÇ¥È¥Ä¤È1ÈÖÂÇ¼Ô¤Î½ÅÀÕ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤â6·î16Æü¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î±¦Éª¼ê½Ñ¤«¤é663Æü¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢8·î27Æü¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ç5²ó1¼ºÅÀ¤Ç749Æü¤Ö¤ê¾¡Íø¡£14»î¹ç¡¢·×47²ó¤òÅê¤²1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦87¤ÈÆóÅáÎ®Éü³è¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡´¿´î¤Î½Ö´Ö¡¢¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤Ç¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬MVP¼õ¾Þ¡¡3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¡×¤Ê¤É¤È¥Ë¥å¡¼¥¹Â®Êó¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬Î®¤ì¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤·¤«¤âËþÉ¼¼õ¾Þ¤Ç4²óÌÜ¡¡ÂçÃ«¤µ¤ó¤«¤éÂçÃ«ÍÍ¤ËÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤È¡×¡ÖËþÉ¼¤¹¤²¤¨¤è¡×¡Ö¸½ÌòºÇ¶¯¡×¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¤â¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¡¼¡ª¡×¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ó¡©¡×¡ÖÂçÃ«MVP¡ª3Ç¯Ï¢Â³¤Ã¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¤è¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¡Öº£Ç¯¤âÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î21¡¢23Ç¯¤ò´Þ¤á¡¢Î¾¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÊ£¿ô²ó¼õ¾Þ¤Ï»Ë¾å½é¤È¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ëµå»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡¡¢¦Âç¥ê¡¼¥°¤ÎMVP¡¡Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¤Îµ¼ÔÅêÉ¼¤Ç·è¤Þ¤ë¡£¥¢¡¢¥Ê³Æ¥ê¡¼¥°15µåÃÄ¤ÎÈÖµ¼Ô¤¬2¿Í¤º¤Ä¡¢·×30¿Í¤¬Áª¤Ð¤ìÅêÉ¼¡£10°Ì¤Þ¤Ç¤òÁª¤Ó¡¢1°Ì¡á14ÅÀ¡¢2°Ì¡á9ÅÀ¡¢3°Ì¡á8ÅÀ¤È1ÅÀ¤º¤Ä¸º¤Ã¤Æ10°Ì¤¬1ÅÀ¡£ÅêÉ¼¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÁ°¤ËÄù¤áÀÚ¤é¤ì¤ë¡£ÆüËÜÁª¼ê¤Ç¤Ï01Ç¯¤Ë¥¤¥Á¥í¡¼¡¢21¡¢23¡¢24¡¢25Ç¯¤ËÂçÃ«¤¬¼õ¾Þ¡£1911Ç¯¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¡¢31Ç¯¤«¤é¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£